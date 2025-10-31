Я нашел ошибку
Выставочный проект рассказывает о жизни Куйбышева – от роковых сороковых до 1991 года, когда городу вернули его историческое имя.
Члены Молодежного совета и профсоюза Росреестра СО побывали на выставке «Время ТАСС: Куйбышев – Самара»
Уже 5 ноября они приступят к выполнению своих функций на площадках Самары и Тольятти в полном составе.
Волонтеры региона готовы к старту Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
ADIEMUS – своеобразное произведение известного британского композитора исполняется на языке, придуманном автором, это сочетания звуков-фонемы, ничего не обозначающие.
Премьера в Самарской филармонии: Карл Дженкинс - «ADIEMUS» 
В этом году она пройдет под девизом «В единстве культур — сила народа». 
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки, где за каждым поворотом скрывается новая тайна.
«Ночь искусств»: в САТОБ пройдет концертная программа «Тысяча и одна ночь»
Специалисты сделали вертикальную планировку, выровняли территорию, на поверхность которой уложили плодородный грунт с засевом трав многолетних растений. 
Завершена рекультивация свалки твердых коммунальных отходов возле Жигулевска
В завершение мероприятия всем участникам вручили книгу с автографом автора.
«Т Плюс» презентовала книгу «ЭнергоАрмия» о вкладе энергетиков страны в Великую Победу
Все применяемые вакцины содержат актуальные для эпидсезона 2025-2026 гг. штаммы вирусов гриппа.
1 млн жителей Самарской области прошли иммунизацию от гриппа
1 млн жителей Самарской области прошли иммунизацию от гриппа

31 октября 2025 15:39
Все применяемые вакцины содержат актуальные для эпидсезона 2025-2026 гг. штаммы вирусов гриппа.

В Самарской области продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день порядка 1 млн жителей региона сделали прививку от гриппа. Вакцинация более 60% населения позволит сформировать необходимую иммунную прослойку, защитив людей от болезни, тяжёлого течения гриппа и предупредив широкое распространение инфекции в эпидсезон. 

Все применяемые вакцины содержат актуальные для эпидсезона 2025-2026 гг. штаммы вирусов гриппа. Иммунная защита формируется в течение двух недель после прививки.

Сделать прививку жителям области удобно в 137 стационарных пунктах вакцинации, а также в 32 мобильных комплексах, работающих в регионе. Ежедневно вакцину получают порядка 20 тысяч человек. Для обеспечения доступности медицинской помощи, особенно в отдалённых населённых пунктах, организована работа 163 мобильных бригад. В прививочных пунктах можно также вакцинироваться от пневмококковой инфекции и COVID-19.

Региональный минздрав напоминает, что перед вакцинацией обязателен осмотр врача, который определит возможные противопоказания. Временный медотвод предоставляется при острых заболеваниях. После процедуры специалисты рекомендуют продолжать соблюдать меры профилактики: гигиену, ношение масок в общественных местах и ведение здорового образа жизни.


Узнать адреса и график работы пунктов вакцинации можно с помощью интерактивной карты
Масштабная иммунизация населения проводится в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

