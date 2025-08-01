1 августа – Всемирный день борьбы с раком легкого

О ключевых факторах риска, тревожных симптомах и способах профилактики рассказал заведующий онкологическим отделением (торакальная онкология) Самарского областного клинического онкологического диспансера Николай Ляс:
«Рак легкого – одно из самых распространенных онкологических заболеваний, которое часто развивается бессимптомно и быстро метастазирует.
Основные факторы риска развития рака лёгкого:
хронические болезни легких и бронхов
курение
контакт с промышленными канцерогенами
воздействие радиации
наследственная предрасположенность.
Когда стоит насторожиться?
Обратитесь к врачу-терапевту, если заметили:
кашель, не проходящий более 3 недель
частые респираторные инфекции с кашлем и температурой
кровь в мокроте
постоянную слабую боль в груди.
В целях профилактики рака лёгкого необходимо своевременно проходить диспансеризацию, в программу которой включено флюорографическое обследование. Вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек, быть физически активным, защищать органы дыхания во время работы с вредными химическими веществами.
Всемирный день борьбы с раком легкого — повод задуматься о своем здоровье, пройти профилактический осмотр и диспансеризацию. Регулярное обследование позволяет выявить заболевание или отклонения в здоровье в ранней стадии, что существенно повышает шансы на успешное лечение".
Фото: минздрав СО