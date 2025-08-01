1 августа – Всемирный день борьбы с раком легкого

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О ключевых факторах риска, тревожных симптомах и способах профилактики рассказал заведующий онкологическим отделением (торакальная онкология) Самарского областного клинического онкологического диспансера Николай Ляс:

«Рак легкого – одно из самых распространенных онкологических заболеваний, которое часто развивается бессимптомно и быстро метастазирует.

Основные факторы риска развития рака лёгкого:

хронические болезни легких и бронхов

курение

контакт с промышленными канцерогенами

воздействие радиации

наследственная предрасположенность.

Когда стоит насторожиться?

Обратитесь к врачу-терапевту, если заметили:

кашель, не проходящий более 3 недель

частые респираторные инфекции с кашлем и температурой

кровь в мокроте

постоянную слабую боль в груди.

В целях профилактики рака лёгкого необходимо своевременно проходить диспансеризацию, в программу которой включено флюорографическое обследование. Вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек, быть физически активным, защищать органы дыхания во время работы с вредными химическими веществами.

Всемирный день борьбы с раком легкого — повод задуматься о своем здоровье, пройти профилактический осмотр и диспансеризацию. Регулярное обследование позволяет выявить заболевание или отклонения в здоровье в ранней стадии, что существенно повышает шансы на успешное лечение".

Фото: минздрав СО