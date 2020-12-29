Самарская область сохраняет лидерство в ПФО по доле выздоровевших от коронавируса

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Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подготовил новую инфографику по количеству выздоровевших от COVID-19 в регионах ПФО по данным на 29 декабря.

В Самарской области за прошедшую неделю доля выздоровевших от общего числа заболевших коронавирусом не изменилась и составляет 92%. Это по-прежнему самый высокий показатель в ПФО. На сегодняшний день в Самарской области 28 379 пациентов справились с коронавирусной инфекцией и выписаны по выздоровлению, за неделю список выздоровевших пополнил 1 987 человек.

Лидируют в ПФО по проценту выздоровевших Самарская и Ульяновская области, где с инфекцией справились 92% пациентов, на втором месте Чувашская Республика – 90% выздоровевших, третий показатель 89% зафиксирован сразу в двух регионах - в Нижегородской области и в республике Марий Эл. В Кировской области доля выздоровевших остается самой низкой среди регионов ПФО, при этом за неделею она выросла до 74%. В ПФО показатель составил 85%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).