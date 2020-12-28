Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса

Как сообщает оперштаб, на 28 декабря в регионе подтверждены 310 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 180 в г. Самара
- 90 в г. Тольятти
- 6 в г. Сызрань
- 9 в Красноярском районе
- 13 в г. Новокуйбышевск
- 4 в г. Октябрьск
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 1 в г. Чапаевск
267 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 43 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 30485 случаев коронавируса.
Скончались 566 человек (нарастающим итогом), в том числе женщины 56, 66 лет; мужчина 64 лет;
мужчины 43, 69, 75 лет, женщины 57, 58, 77, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и почек;
мужчина 73 лет и женщина 46 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 17,73, по стране - 37,85.
Коэффициент летальности в области - 1,86, в стране - 1,79.
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