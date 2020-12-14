Жителям Самарской области будут выдавать электронные рецепты на лекарства

Врачи будут направлять рецепты сразу в аптеки.
Министерство здравоохранения Самарской области подготовило проект приказа об использовании электронных рецептов на лекарства. Сейчас документ проходит согласования.
Идею ввести электронные рецепты озвучили в начале декабря во время прямого эфира с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. По словам автора инициативы, это позволит сократить время ожидания в очередях в поликлиниках.
Судя по проекту приказа Минздрава, электронные рецепты будут приравнены к обычным. Врачи будут отправлять их сразу в аптеки.
— Специалисты областного медицинского информационно-аналитического центра должны будут организовать обмен данными между медицинскими организациями и аптеками, — указано в приказе.
Сейчас в Самарской области уже используют электронные больничные. Причем жители региона могут закрывать их дистанционно, пишет 63.ру.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
Добавить комментарий