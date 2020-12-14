Жителям Самарской области будут выдавать электронные рецепты на лекарства

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Врачи будут направлять рецепты сразу в аптеки.

Министерство здравоохранения Самарской области подготовило проект приказа об использовании электронных рецептов на лекарства. Сейчас документ проходит согласования.

Идею ввести электронные рецепты озвучили в начале декабря во время прямого эфира с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. По словам автора инициативы, это позволит сократить время ожидания в очередях в поликлиниках.

Судя по проекту приказа Минздрава, электронные рецепты будут приравнены к обычным. Врачи будут отправлять их сразу в аптеки.

— Специалисты областного медицинского информационно-аналитического центра должны будут организовать обмен данными между медицинскими организациями и аптеками, — указано в приказе.

Сейчас в Самарской области уже используют электронные больничные. Причем жители региона могут закрывать их дистанционно, пишет 63.ру.