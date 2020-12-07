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В Сызрани установили второй томограф

7 декабря 2020 19:03
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Планируется, что второй аппарат КТ начнет работать уже в ближайшие дни.

В Сызранской городской больнице №2 смонтировали компьютерный томограф. Теперь в городе их будет два. Планируется, что второй аппарат КТ начнет работать уже в ближайшие дни.

С просьбой решить вопрос с КТ в Сызрани к Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову в прямом эфире программы «Главная тема» на телеканале «Россия 24 – Самара» обратилась телезрительница Наталья Кривошеева. Женщина рассказала, что в Сызрани работает один томограф, чего явно недостаточно для густонаселенного города. 

«Ещё один томограф появится в Сызрани, сейчас идут пуско-наладочные работы. 10 декабря он начнет работать. Это снимет некоторую напряженность», - отметил глава региона. 

Наталья родом из Сызрани, сейчас вместе с семьей живет в Самаре. Очень переживает за родителей, которые остались на малой родине. Рада, что глава региона оперативно ответил на ее обращение.

На данный момент компьютерный томограф в Сызранской городской больнице смонтировали, также провели необходимые подготовительные работы для ввода в эксплуатацию. «Проведена подготовка медперсонала, обучены рентген-лаборанты, для работы на этом компьютерном томографе рентгенолог проходил дополнительное обучение в Санкт-Петербурге», - рассказал главный врач Сызранской горбольницы №2 Равиль Гусейнов.  

Жители города также благодарны за оперативное решение вопроса с оснащением медучреждения высокотехнологичным оборудованием. «Чем больше аппаратов, тем больше людей смогут обследоваться, тем больше будет на ранних стадиях выявляться заболеваний, тем больше будет людей вылечиваться», - подчеркивают они.

Нагрузка на компьютерные томографы в лечебных учреждениях региона возросла, поэтому сегодня так важно повышение доступности этого вида обследования. Вирусная инфекция у более половины заболевших сопровождается теми или иными изменениями в легочной ткани. И диагностика этих изменений традиционно проводится рентгенологическими способами: это  рентгенография легких и компьютерная томография. Показания к компьютерной томографии легких определяет лечащий врач.

Всего в этом году в больницы региона поступило 5 новых  КТ-аппаратов. Три из них – в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В модернизации системы здравоохранения, повышении качества медобслуживания, в том числе заключается и стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 

 

Фото:   соцсети

 

 

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Комментарии

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