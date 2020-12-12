В Самарской области началась вакцинация медработников против COVID-19

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11 декабря в Самарскую область поступила партия вакцины — 1000 доз для профилактики новой коронавирусной инфекции. Сегодня она уже доставлена в лечебные учреждения губернии для проведения профилактических прививок.

Первой начала вакцинацию Самарская городская поликлиника №13.

«Опыт работы с вакциной против коронавирусной инфекции у нас уже есть, — отметила заместитель министра здравоохранения- руководитель департамента организации медицинской помощи Татьяна Сочинская. — Из той партии, которая была получена ранее, мы привили 42 медицинских работника. Мы за ними наблюдаем, с ними постоянно общаемся, никаких сложностей не возникает, никто не болел».

В первую очередь будут привиты медицинские работники учреждений здравоохранения Самарской области с их согласия. Это позволит обеспечить устойчивость и бесперебойность работы медицинских учреждений.

По словам Татьяны Сочинской, к проведению вакцинации в губернии тщательно готовились. Особое внимание уделили соблюдению правил перевозки и хранения вакцин, то есть всей холодовой цепи, а также определению лечебных учреждений, которые полностью соответствуют правилам. Медицинские работники, занятые в процессе вакцинации, прошли инструктаж и обучение по порядку проведения вакцинации.

«Надеюсь, вакцинация пройдет с активностью медицинских работников, что позволит сформировать иммунную прослойку среди них», — подчеркнула заместитель министра.

По мере поступления партий вакцины, перечень категорий будет расширен.

Всего в регион до конца года должны поступить 2751 доза вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 СПУТНИК V, из которых 42 дозы поступили ранее, ими уже привиты 42 медицинских работника Самарской области.

Медицинские работники активно откликнулись на предложение пройти вакцинацию. Врач-рентгенолог Самарской городской больницы №6 Василий Мартынов в «красной зоне» работает второй месяц. Он рассказал, почему принял для себя решение пройти вакцинацию: «Это связано с тем, что я хочу помочь пациентам своими силами, опытом в борьбе с заболеванием. Что же касается сомнений, то у меня их нет, я доверяю российским разработчикам вакцины, этот институт существует и занимается научными разработками много лет, на счету этого коллектива много качественных вакцин и препаратов, которые доказали свою эффективность по всему миру, поэтому я уверен, наши препараты ничем не хуже зарубежных. И я надеюсь, что вскоре начнется и массовая вакцинация, чтобы люди перестали бояться этого вируса, тревожиться за себя и близких, приобрели уверенность в завтрашнем дне».

«Работа медработника в первую очередь связана с людьми, значит, я должна быть здорова, — подчеркнула рентген-лаборант стоматологической поликлиники №3 Самары Зульфия Абдуллова. — Еще я подумала о себе и своих близких. Не хочется «принести» домой вирус. А разработчикам вакцины я абсолютно доверяю. Это наши коллеги, россияне, поэтому верю, что все будет хорошо», передает пресс-служба облправительства.

Фото: pixabay