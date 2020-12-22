В Самарской области более 100 земских докторов и фельдшеров устроились на работу в районные больницы и поликлиники 

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До конца 2020 года в Самарской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получат выплаты 68 врачей и 35 фельдшеров. Реализация программ в регионе помогает решать вопрос кадрового обеспечения сельских территорий и городов. Так, в этом году порядка 10 медработников устроились на работу в Кинельскую центральную больницу.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. На совершенствование кадровой составляющей лечебных учреждений направлена и стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По поручению главы региона муниципалитеты разработали программы мероприятий по созданию благоприятных условий с целью привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медорганизациях, в том числе по обеспечению их жильем.

Всего с 2014 по 2019 годы в центральные районные больницы и города с населением до 50 тысяч человек, такие как Кинель, Нефтегорск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, устроились на работу около 750 врачей и 60 фельдшеров. В качестве подъемных медики получили по 1 миллиону и 500 тысяч рублей соответственно. Каждый заключил договор, согласно которому обязан отработать в медицинской организации не менее 5 лет.

С 2020 года специалистам, которые трудоустроятся в медицинские организации, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям Самарской области, выплаты увеличили. Так, врачи получают уже 1,5 миллиона рублей, а фельдшеры - 750 тысяч рублей.

В Кинельской центральной больнице города и района за время действия программы «Земский доктор» трудоустроились 59 врачей. 11 из них за последние пару лет пополнили коллектив поликлиники Кинеля. Это 2 участковых терапевта, 2 врача-уролога, 2 травматолога-ортопеда, акушер-гинеколог, невролог, рентгенолог, инфекционист, участковый педиатр. В поликлинику села Георгиевка устроился участковый врач-терапевт. В 2020 году в городскую поликлинику приняли рентгенолога, хирурга, нарколога, фтизиатра, участкового терапевта. В поликлиническое отделение поселка Алексеевка на работу пришел врач-акушер-гинеколог.

«Мы уделяем особое внимание первичному звену здравоохранения, принимаем участковых терапевтов, именно к ним человек впервые обращается за медицинской помощью, - рассказал главный врач Кинельской центральной больницы города и района Сергей Плешаков. – Но в первичном звене не обойтись и без узких специалистов, поэтому мы пригласили на работу невролога, фтизиатра, гинекологи пришли как в амбулаторную часть, так и в стационарную. Это позволяет сократить очереди к специалистам, повысить доступность медицинской помощи».

Елена Десятникова, став врачом, продолжила семейную династию: ее мама – врач, в медицине работали тетя и бабушка. Закончив в этом году медицинский университет и получив профессиональную аккредитацию, Елена Десятникова решила набраться опыта и приехала по программе «Земский доктор» в Кинельскую районную больницу, где работает терапевтом. Молодой врач-терапевт получила единовременную выплату - миллион рублей.

«Помогать людям мечтала с детства, - признается Елена. – А медицина дает такие возможности, и мне это очень нравится. Нет большей радости для терапевта, если удается быстро и качественно помочь пациенту и потом видеть его здоровым».

Фото: Яндекс.Новости