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Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19

28 ноября 2020 13:57
488
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19

Как сообщает оперштаб, на 28 ноября в регионе подтверждено 248 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 73 в г.Самара
- 34 в г.Тольятти
- 19 в Большеглушицком районе
- 17 в Приволжском районе
- 11 в г. Кинель
- 11 в г. Отрадный
- 11 в г. Чапаевск
- 10 в Волжском районе
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 8 в Большечерниговском районе
- 7 в Елховском районе
- 7 в Кинельском районе
- 7 в Похвистневском районе
- 4 в г. Сызрань
- 3 в Красноярском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Нефтегорском районе

214 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 34 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 21850 случаев коронавируса.

️Скончались 408 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчины 70 и 82 лет и женщина 67 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы, женщина 67 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

️Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 12,78, по стране - 26,76.

️Коэффициент летальности в области - 1,87, в стране - 1,74.

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Комментарии

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