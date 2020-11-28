Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19

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Как сообщает оперштаб, на 28 ноября в регионе подтверждено 248 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 73 в г.Самара

- 34 в г.Тольятти

- 19 в Большеглушицком районе

- 17 в Приволжском районе

- 11 в г. Кинель

- 11 в г. Отрадный

- 11 в г. Чапаевск

- 10 в Волжском районе

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 8 в Большечерниговском районе

- 7 в Елховском районе

- 7 в Кинельском районе

- 7 в Похвистневском районе

- 4 в г. Сызрань

- 3 в Красноярском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Нефтегорском районе



214 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 34 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 21850 случаев коронавируса.



️Скончались 408 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчины 70 и 82 лет и женщина 67 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы, женщина 67 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.



️Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 12,78, по стране - 26,76.



️Коэффициент летальности в области - 1,87, в стране - 1,74.