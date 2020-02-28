Самарская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ и ООО «РТ-Скорая помощь» подписали Соглашение о намерениях
28 февраля 2020 16:37
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Соглашение закрепляет обязательства Сторон по сотрудничеству в вопросах сохранения действующих условий трудовых отношений для работников ГБУЗ СО «Самарская станция скорой медицинской помощи», сохранении всех льгот и увеличении оклада.
Информация об этом была опубликована сегодня в твиттере Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения, передает пресс-служба облправительства.
Фото: твиттер
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