Оперативный штаб СО: врачи, работающие в условиях противодействия COVID-19, получили дополнительные выплаты

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Перед тем, как приступить к обсуждению вопросов повестки, Дмитрий Азаров обратился к участникам штаба:«Сегодня прошло заседание рабочей группы Госсовета под председательством Сергея Семеновича Собянина. Мы выслушали информацию от заместителя Председателя Правительства Татьяны Алексеевны Голиковой, Анна Юрьевна Попова дополнительно дала разъяснения по применению рекомендаций. Коллеги, очень рассчитываю на то, что каждый глава муниципального района и каждый член штаба внимательно ознакомился с этими рекомендациями и понимает, что мы должны делать каждый на своем месте для того, чтобы обеспечить на территории Самарской области возможность снятия ограничений в соответствии с той этапностью, которая указана в рекомендациях Главного санитарного врача».Глава региона подчеркнул: «От того, насколько быстро мы сможем двигаться по пути снятия ограничений, зависит очень многое: социальное самочувствие, динамика восстановления экономики. Эту ответственность, я хотел бы, чтобы почувствовал каждый на своем месте. Каждый глава муниципального образования, каждый руководитель министерства и ведомства, каждый на своем участке может предпринять дополнительные меры».Чиновники всех уровней, главы ведомств должны думать как о своём здоровье, так и о здоровье коллективов.«У нас стоят задачи и по формированию коечного фонда, и по увеличению количества тестирований, огромная работа по разъяснению гражданам, проживающим на территории Самарской области, позиции федерального правительства, Главного санитарного врача, решений регионального оперативного штаба, - отметил Губернатор. - Если темпы распространения инфекции будут возрастать, то ни о каких снятиях ограничений речь мы вести не сможем. Это нужно объяснить буквально каждому жителю области, каждому руководителю и каждому члену трудового коллектива».Как сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова, на 14 мая выявлены 84 случая новой коронавирусной инфекции (36 – в Самаре, 25 - в Тольятти, 10 – в Сызрани, по 2 случая – в Новокуйбышевске, муниципальных районах Ставропольский, Красноярский, по 1 – в Чапаевске, Жигулевске, Кинеле, муниципальных районах Борский, Шигонский, Пестравский, Похвистневский). Из них 24 заболевших выявлены из круга контактных с ранее подтвержденными случаями (17 случаев – в Самаре, 4 случая – в Сызрани, 3 случая – в Тольятти), 60 - при обследовании на новую коронавирусную инфекцию с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ.В целом по Самарской области подтверждено 1246 случаев новой коронавирусной инфекции. 194 человека выздоровели, в том числе вчера были выписаны из специализированных больниц в Самаре и Тольятти 12 пациентов, 8 человек в Самаре закончили амбулаторное лечение. У всех анализ на COVID-19 отрицательный. Скончались 9 человек.Как сообщил врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко, 67,4% пациентов, находящихся на лечении, в удовлетворительном состоянии, 29,4% - средней тяжести, 3,2% - в тяжелом состоянии.Темп прироста заболеваемости по региону составляет 7,2%, среднедельный – 7,7% в сравнении аналогичным показателем по России, который составляет 4,5%. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения - 39,14. Анализ структуры заболеваемости показал, что 53% из тех, у кого выявили COVID-19, это женщины, чуть больше 46% - мужчины.Исходя из методических рекомендаций Главного санитарного врача РФ, ежедневно подсчитываются параметры, необходимые для перехода на первый уровень снятия ограничений: коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд для лечения больных COVID-19 и показатель тестирования на 100 тыс. населения.Дмитрий Азаров обратил особое внимание членов штаба:«Режим самоизоляции на территории региона действует. Да, мы предприняли максимальные усилия для того, чтобы работала экономика, чтобы бизнес имел возможность работать на территории региона. Но еще раз подчеркну – с требованием строжайшего соблюдения всех санитарных норм, всех предписаний Главного санитарного врача Самарской области Светланы Валерьевны Архиповой. И контроль за этим в первую очередь на этом этапе за муниципалитетами. Хотел бы отдельно обратить на это ваше внимание, коллеги. У вас на местах есть возможность, находясь в постоянном контакте с трудовыми коллективами, с руководителями, с предприятиями, обеспечивать соблюдение санитарного режима, обеспечивать здоровье трудовых коллективов, тем самым создавая дополнительные условия для снятия ограничений по выходу из самоизоляции».Что касается тестирования на новую коронавирусную инфекцию, то за сутки совокупно лабораториями было проведено 3665 исследований, нарастающим итогом 85765.Всего готовы к приему больных новой коронавирусной инфекцией 2641 койка, из них 1092 с кислородом и 766 с ИВЛ (в том числе 384 реанимационные). Сергей Вдовенко представил на заседание штаба план наращивания коечной мощности и числа лабораторных исследований по дням.Отдельный вопрос, который рассмотрели участники штаба, касался дополнительных выплат медицинским работникам, которые работают в условиях борьбы с COVID-19.По информации Сергея Вдовенко, все сотрудники, которые внесены в список по двум постановлениям Правительства, в полной мере средства уже получили 13 мая. Глава региона отметил, что задача, поставленная Президентом РФ Владимиром Путиным, до 15 мая выплатить средства на поощрение медработников, на территории Самарской области решена с опережением.«Каждый день здесь имеет значение. Вы прекрасно понимаете, в каком напряжении люди работают», - сказал Дмитрий Азаров.Он уточнил у главного врача 5 городской больницы Тольятти Николая Ренца, все ли медицинские работники, которые в апреле находились на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, получили «президентские» доплаты.«Дмитрий Игоревич, спасибо, поверьте, настрой такой: они работали, вкалывали, старались – и достойная оценка, и в расчетках цифры достойные, поэтому несмотря на тяжелый изматывающий труд – приятное, позитивное чувство», - рассказал главврач.«Надеюсь, и те дополнительные меры поддержки, которые есть по семьям с детьми, также людям немного настроение будут повышать, - отметил губернатор. - Но самое главное, я согласен с вами, это оценка самоотверженного труда медработников. Еще раз вас, Николай Альфредович, и всех главных врачей я попрошу передать мои слова личной благодарности врачам, медсестрам и санитарам, и водителям скорой помощи».Глава региона поручил главврачам контролировать доведение выплат до каждого медработника, кому они полагаются, и выверять списки пофамильно.Руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев доложил, как работает региональный волонтерский штаб по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в рамках акции взаимопомощи «Мы вместе».В частности, за 13 мая в региональный и муниципальные волонтерские штабы поступило 972 заявки. Из них в 605 случаях гражданам оказаны консультации по различным темам. Они касались передвижения по области, режима работы поликлиник, работы почтовых отделений, выплат пенсий, предоставления мер поддержки малоимущим гражданам, вопросов, связанных с трудовым законодательством, поддержкой малого предпринимательства. В том числе 457 консультаций пожилым пациентам из групп риска оказали волонтеры-медики. Непосредственно помощь оказана по 308 заявкам. В работе находится 59 заявок. 13 мая на смену вышли 342 волонтера.Всего же в области их подготовлено 2924. Большая часть - 2484 человека - распределены по муниципальным волонтерским штабам (в том числе 1386 волонтеров партии «Единая Россия»). 152 волонтера работают в региональном штабе: в call-центре, на обработке заявок, в составе мобильной группы для исполнения неотложных заявок. Бойцы Российских студенческих отрядов подключены к сбору анкет в пунктах пропуска в аэропорту и на железнодорожном вокзале, 288 волонтеров-медиков. Всего накопительным итогом по всем волонтерским штабам обработано 52 254 заявки от граждан. Дмитрий Азаров поинтересовался, нет ли негативной динамики по выходу на работу в ежедневном режиме. Как сообщил Сергей Бурцев, организована посменная работа, в среднем волонтеры выходят на работу 2-3 раза в неделю, за счет этого силы распределяются равномерно.Также ряд муниципалитетов отчитались о работе местных штабов по противодействию новой коронавирусной инфекции, передает пресс-служба облправительства.