Сегодня стартовала Всероссийская патриотическая акция "Георгиевская лента"

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В этом году она проходит в 20-й раз. Раздавать ленточки добровольцы будут еще в 35 странах. В стороне не осталась и Самарская область. В день начала акции на площадь Куйбышева вышли волонтеры ⬆️

Георгиевская лента - символ воинской славы, доблести и чести. Оптимальные места для размещения на одежде:

на груди в районе сердца;

на плече;

воротнике рубашки.

Но при условии, что она не треплется на ветру, а бережно подколота булавкой, либо примётана ниткой. Не следует носить ленту на теле ниже уровня локтя, прикреплять на аксессуары и транспорт.