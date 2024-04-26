Рекрутеры из Самары рассказали, какие навыки чаще всего приукрашивают в резюме соискатели

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Топ-3 разделов резюме, где эйчары чаще всего сталкиваются с приукрашенными фактами, — профессиональные навыки, опыт работы и должностные обязанности. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из города.

По словам рекрутеров, соискатели чаще всего приукрашивают в резюме свои профнавыки (с такого рода «неточностями» сталкивался каждый второй представитель компаний), опыт (40% опрошенных) и функциональные обязанности (22%). 21% рекрутеров встречали кандидатов, которые завышали свой уровень владения специализированным ПО. 15% эйчаров выводили «на чистую воду» соискателей, искажавших личные данные. 9% доводилось разоблачать тех, кто утверждал, что свободно владеет инязом.



Всего 5% рекрутеров из Самары никогда не сталкивались с «неточностями» в резюме.



Время проведения: 9—25 апреля 2024 года