Дмитрий Азаров поздравил победителей Самарской студенческой весны

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В среду, 24 апреля, губернатор Дмитрий Азаров поздравил и наградил победителей областного творческого фестиваля «Самарская студенческая весна – 2024». Он традиционно объединил талантливую и творческую молодежь со всего региона. Подведение итогов состоялось на гала-концерте в «МТЛ Арене», в который были включены лучшие номера.

«Я очень рад, что в нашей Самарской области Студвесна всегда проходит масштабно, – отметил глава региона, обращаясь к студентам, преподавателям и ректорам вузов региона. – Нет ничего удивительного в том, что в Самарской области Студвесна проходит так масштабно. Именно здесь, на Самарской земле, когда-то зародилось движение Студвесны. Вне всякого сомнения, это повод для гордости. Очень рад, что эти традиции передаются из поколения в поколение».

В этом году с 27 марта по 12 апреля прошли 16 концертов, в которых приняли участие около 3000 студентов из 16 вузов региона. Также в период с 5 по 17 апреля прошли конкурсные дни по 7 направлениям Фестиваля: «Танцевальное», «Музыкальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Медиа», «Видео», «Арт». Свои творческие номера показали представители 18 вузов Самарской области.

«Я очень рад, что у вас сегодня есть возможность реализовать себя в учебе, науке, работе и творчестве. Россия – страна возможностей. Неслучайно именно так называется Президентская платформа, позволяющая всем жителям страны и в первую очередь молодежи реализовать себя в жизни, принять участие в различных конкурсах и состязаниях, стать победителем и получить дополнительную поддержку на дальнейшее образование и повышение своих компетенций», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил, о решении Президента страны Владимира Путина о запуске новых национальных проектов, которое он озвучил во время оглашения Послания Федеральному Собранию. Среди них – нацпроект «Молодежь России». Его наполнение в числе других будет обсуждаться на заседании Государственного Совета в ближайшее время. «Мне нужны ваши идеи! Я очень бы хотел от студенческих коллективов всех вузов, ссузов получить предложения, которые мы включим в новый нацпроект. Но совершенно точно там будут новые меры поддержки молодежи и молодых семей, и конечно, помощи в самореализации, чтобы каждый человек в нашей стране чувствовал себя востребованным, чувствовал, что он может проявить себя, какое бы дело он не выбрал, он служит нашей Родине, нашей великой и прекрасной России», – обратился с просьбой к студентам и профессорско-преподавательскому составу Дмитрий Азаров.

По итогам фестиваля лауреатами стали 109, а дипломантами 90 творческих номеров и талантливых студентов. Глава региона вручил награды вузам-призерам Студвесны 2024 года. Первое место занял СГЭУ, серебро досталось Самарскому государственному университету путей сообщения, а СГСПУ и Самарский университет имени Королева поделили третье место на пьедестале почета. По итогам Фестиваля будет сформирована команда Самарской области для участия во Всероссийском фестивале в Саратове.

«Наш Самарский государственный экономический университет одержал 16 побед в областной Студвесне. Желаем родному вузу никогда и ни в чем не сдаваться», – отметили победители.

«Я уверен, дорогие мои, у вас все получится. Впереди – новые победы по всем фронтам и направлениям. А та сплоченность, которая сегодня есть и в студенческом сообществе, и в нашей стране в целом говорит о том, что наша страна все преодолеет и обязательно победит. Так было и так будет впредь», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области