В Самаре состоялся съезд Совета муниципальных образований региона

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Во вторник, 23 апреля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области», в которую входят главы всех городов и районов губернии. Вместе с ними руководитель региона обсудил результаты и приоритетные задачи развития Самарской области.

Открывая съезд, Дмитрий Азаров поздравил глав муниципалитетов, коллективы администраций муниципальных образований с прошедшим Днем местного самоуправления. Глава региона подчеркнул, что местное самоуправление – уровень власти, который ближе всего к людям.

«Как отметил Президент страны Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию, у местного уровня власти особая роль и ответственность, именно сюда идут люди со своими повседневными нуждами, - сказал губернатор. - Нет сомнений, что по качеству работы местного самоуправления, по дееспособности, ответственности, открытости местных властей у граждан складывается впечатление о работе власти в целом. Не раз это говорил, и рад тому, что у нас здесь есть общее понимание».

Губернатор отметил, что в последние годы органы муниципальной власти прошли не одну проверку на профпригодность - это и пандемия COVID-19, и санкционное давление, и специальная военная операция. Каждый день муниципальная власть работает над решением задач, непосредственно связанных с жизнью граждан.

«Поэтому люди в большинстве своем здесь работают особые – сопереживающие, ответственные, знающие свое дело, искренне стремящиеся сделать жизнь земляков лучше, - уверен Дмитрий Азаров. - Я никогда не забываю время своей работы в местном самоуправлении, в том числе в составе этого Совета. Это поистине бесценный опыт, который можно приобрести только практикой, ежедневным общением и выстраиванием взаимодействия с людьми».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что практический результат деятельности Совета муниципальных образований Самарской области, всей системы местного самоуправления региона наглядно продемонстрирован результатами развития муниципалитетов. За последние годы удалось многое сделать.

«В первую очередь, это благодаря поддержке Президента страны, его вниманию к нашему региону, национальным проектам, реализуемых по решению Владимира Владимировича Путина, - сказал губернатор. - В то же время, многое нам сделать еще только предстоит. И прежде всего, это касается совместной с людьми работы по развитию городов и сел, реализации востребованных проектов».

Президент страны в своем Послании акцентировал внимание на том, что соавторами планов развития городов и поселков должны стать их жители. Важно активно использовать механизмы, когда граждане сами определяют, на какие объекты, на решение каких проблем нужно выделить средства в первую очередь.

«Принцип, обозначенный национальным лидером, лежит в основе нашей работы – благоустройстве, ремонте жилья и социальных объектов, работы с историческим наследием и других направлениях, - отметил Дмитрий Азаров. - И все это в целом закреплено в стратегии долгосрочного развития региона и каждого муниципального образования. Каждая стратегия была разработана вместе с людьми. И мы верно следуем этой стратегии, несмотря на все вызовы и перипетии, мы выдерживаем курс, который обозначили для нас люди на местах, в каждом поселке и в каждом городе».

Губернатор отметил, что еще никогда в новейшей истории Самарской области не приходилось решать столь масштабные социально-экономические и политические задачи.

«Мы уже не первый год работаем в режиме полной мобилизации, оперативно реагируя на беспрецедентные вызовы, требующие профессионализма, истинного патриотизма, творческого подхода, полной самоотдачи и высочайшей организованности, - сказал глава региона. - В сложившейся геополитической ситуации перед всеми органами власти, от местных до федеральных, стоит общая задача – укреплять экономику и социальную сферу, улучшать качество жизни людей, развивать страну, укреплять ее обороноспособность. Для этого у нас есть действенные инструменты – приоритетные национальные проекты, реализуемые по решению Главы государства, региональные и муниципальные программы. Реализовать все задуманное по-настоящему эффективно можно только вместе, скоординированными действиями всех уровней власти и управления. В интересах граждан мы и далее обязаны работать как единая команда».

Глава региона напомнил, что Самарская область показывает высокие результаты социально-экономического развития. Так, по итогам 2023 года индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в регионе составил 108,9% (при среднем показателе в РФ - 105,1%), промышленного производства - 109,2% (103,5%), обрабатывающей промышленности - 116% (107,5%), выросла реальная заработная плата (109,9%, также выше среднероссийского показателя). Оценка валового регионального продукта за 2023 год составила более 2 трлн 670 млрд рублей (рост 106,5%), инвестиции в основной капитал - 516,6 млрд рублей. Губернатор подчеркнул, что это рекордные показатели для нашего региона и солидный задел на будущее.

«Вся наша работа по улучшению инвестиционного климата – это привлечение инвестиций, создание инновационных производств и новых рабочих мест, повышение уровня заработной платы, а значит, и решение задачи, которую ставит Президент - повышение уровня благосостояния людей. И эта задача на территории Самарской области успешно решается, - отметил Дмитрий Азаров. - Мы запустили кластер беспилотной авиации, буквально за 9 месяцев создав новое уникальное инновационное производство. Мы видим, что экономика региона достойно выдерживает санкционное давление, социальная и политическая система доказывает свою эффективность и дееспособность».

Благодаря национальным проектам, которые реализуются по решению Президента страны, в Самарской области создают новые объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, благоустраиваются территории.

«Несмотря на беспрецедентные вызовы и сложности, с которыми не приходилось сталкиваться нашим предшественникам, мы четко двигаемся по курсу опережающего развития. И результаты работы об этом ярко свидетельствуют, - сказал Дмитрий Азаров. - Понятно, что работы еще очень много, и зачастую звучит заслуженная критика, но и о реальных результатах работы забывать не стоит. Нам есть чем гордиться. В условиях санкционного давления, беспрецедентных вызовов нам удается добиваться опережающих результатов».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня главная задача - достижение Победы в специальной военной операции.

«Органы местного самоуправления здесь «на передовой» во многих вопросах – и прежде всего, это всемерная поддержка родных и близких военнослужащих, семей военнослужащих. Спасибо вам за вашу заботу, за ваш неформальный, нечиновничий, человеческий подход к решению тех вопросов, которые перед нами ставят военнослужащие и их семьи, - сказал глава региона, обращаясь к участникам съезда, - Вы - те, кто находится на постоянной связи с каждой семьей, помогает в решении проблем и сложностей, зачастую бытовых вопросов. Вы помогаете адаптироваться в мирной жизни бойцам, вернувшимся с фронта. Мы обязательно продолжим совместную работу по поддержке военнослужащих и их семей».

Глава региона напомнил, что Самарская область первая в стране разработала цифровую систему социальных паспортов семей военнослужащих, а проект «Возвращение» получил поддержку Президента и был рекомендован к тиражированию в регионах страны. Сегодня значительный объем работы по поддержке героев и их близких выполняет государственный фонд «Защитники Отечества».

Дмитрий Азаров обратил внимание на важность поддержки тех, кто сегодня оказывает волонтерскую помощь фронту. Такие объединения есть в каждом муниципальном образовании Самарской области. Неравнодушные люди шьют и вяжут одежду, готовят съестные припасы, плетут сети, делают окопные свечи, изготавливают печки, закупают спецоборудование.

«Все это очень важно для наших бойцов. Знаю об этом не понаслышке. Сам не раз бывал там, за ленточкой, общался с воинскими коллективами, с нашими земляками. И, конечно, наша с вами задача – и далее оказывать инициативным группам всю возможную помощь и поддержку», - сказал губернатор.

Губернатор сообщил, что в последнее время практикуется совместная отправка гуманитарных конвоев.

«Привозим все, что требуется, по заявкам бойцов, командиров, в заранее установленное место. Туда же приезжают бойцы, которые забирают свою часть гуманитарных грузов по подразделениям. Эта практика уже хорошо себя зарекомендовала. Поэтому я предлагаю рассказать о такой возможности централизованной отправки грузов и вашим волонтерам на местах», - обратился губернатор к главам муниципалитетов.

Особое внимание глав муниципалитетов Дмитрий Азаров обратил на необходимость оказания помощи людям, пострадавшим от паводка.

«Уже целый ряд муниципальных образований испытал на себе последствия стихии. Первостепенная задача - помощь гражданам в восстановлении утраченного имущества, оказание им всемерной поддержки, - подчеркнул губернатор. - На особом счету здесь, как и по всем другим направлениям работы, должны быть семьи военнослужащих».

Дмитрий Азаров напомнил, что сам выезжал в муниципалитеты, наиболее пострадавшие от паводка, договорился о помощи, которая необходима конкретным людям и целым муниципальным образованиям.

Губернатор заметил, что сегодня по всей стране проходит сбор гуманитарной помощи пострадавшим соседям, в первую очередь жителям Оренбургской области. Дмитрий Азаров поблагодарил муниципальные образования, включившимся в эту работу, отдельно отметив инициативу Дома дружбы народов, который вместе с общественными организациями и муниципальными образованиями первым собрал и отправил гумгруз в Оренбургскую область, и продолжает эту работу.

«Конечно, наша первоочередная задача – помочь жителям Самарской области. Помогая соседям, мы должны быть уверены, что здесь, на самарской земле мы все вопросы, которые ставят перед нами люди, решаем», - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор сообщил, что Самарская область приняла из Оренбургской области детей, они были размещены в одном из детских лагерей Красноярского района. Дмитрий Азаров поручил главе района проконтролировать все вопросы, связанные с нахождением там ребят, оказать необходимую помощь.

Губернатор также сообщил о своем решении направить свой однодневный заработок в самарское региональное отделение «Красного Креста», в помощь пострадавшим от паводка землякам, и предложил последовать его примеру. Инициативу Дмитрия Азарова поддержала глава Самары Елена Лапушкина.

«Дмитрий Игоревич нам показал пример. Я предлагаю, коллеги, поддержать эту инициативу и перечислить свой однодневный заработок жителям пострадавших от паводка районов Самарской области. Администрация городского округа Самара совершенно точно в этом будет участвовать», - отметила Елена Лапушкина.

К участникам съезда обратился председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, который отметил важность развития института местного самоуправления. С приветственным словом выступил главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов.

В рамках съезда Елена Лапушкина представила подробный доклад о состоянии и развитии местного самоуправления в Самарской области в 2023 году.

Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» Дмитрий Славецкий выступил с отчетом о деятельности организации. Он также поднял вопрос предоставления индивидуальных парковочных мест инвалидам-ветеранам боевых действий, вблизи их места жительства. По словам Дмитрия Славецкого, сейчас с этим иногда возникают трудности в связи с тем, что, если придомовая территория находится в собственности МКД, то выделение индивидуальной парковки может быть принято только на основании решения собственников. Исполнительный директор Ассоциации предложил вносить изменения в законодательство. Глава региона подчеркнул, что данный вопрос решается гораздо быстрее и проще – точечно, через старших по домам, которые могут оказать необходимое содействие в проведении собрания собственников МКД. Губернатор поручил главам муниципалитетов подготовить поименный список с адресами, где есть необходимость с предоставлением парковочного места инвалиду-ветерану, в кратчайшие сроки вопрос решить.

В преддверии предстоящих майских праздников губернатор обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость проведения проверки готовности территорий к предстоящим мероприятиям, в первую очередь, в части обеспечения безопасности.

«Приближаются праздники, напоминающие всем нам, что наша сила – в единстве. Только сохраняя и укрепляя единство в мыслях и делах, мы придем к заветной цели – достижению Победы! Так было всегда, так будет и теперь», - сказал Дмитрий Азаров.

В завершение съезда губернатор вместе с другими участниками заседания Ассоциации возложили цветы к Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родине на площади Славы.

Фото: Светлана Осьмачкина, Информационное агентство СОВА