Май в Самарской области прогнозируют теплее нормы

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В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается 14,5...16,8°, что на 0,3-0,6° выше средних многолетних значений, сообщает Приволжское УГМС.

При этом месячное количество осадков предполагается меньше нормы.

Текущее похолодание и "неустойчивый характер погоды" в УГМС объясняют перемещением через регион активных фронтальных разделов северо-атлантических вихрей, пишет Волга Ньюс.

В ведомстве также напомнили, что для мая характерны заморозки, которые чаще всего отмечаются в период цветения черемухи.

Отметим, что сегодня, 3 мая, в Самару нагрянула метель, а в ближайшие дни ожидают заморозки на почве и в воздухе.