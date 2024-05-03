Май в Самарской области прогнозируют теплее нормы

В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается 14,5...16,8°, что на 0,3-0,6° выше средних многолетних значений, сообщает Приволжское УГМС.
При этом месячное количество осадков предполагается меньше нормы.
Текущее похолодание и "неустойчивый характер погоды" в УГМС объясняют перемещением через регион активных фронтальных разделов северо-атлантических вихрей, пишет Волга Ньюс.
В ведомстве также напомнили, что для мая характерны заморозки, которые чаще всего отмечаются в период цветения черемухи.
Отметим, что сегодня, 3 мая, в Самару нагрянула метель, а в ближайшие дни ожидают заморозки на почве и в воздухе.