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Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара

3 мая 2024 22:58
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Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара.

Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Ограничение вывоза направлено на «поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка», объяснили решение в правительстве. Срок запрета — до 31 августа текущего года.

Уточняется, что запрет касается тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы.

При этом экспорт в ограниченных объемах будет разрешен в четыре страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В Армению разрешат экспортировать 28 тысяч тонн, в Белоруссию — 5 тысяч, в Казахстан — 120 тысяч, а в Киргизию можно будет вывезти 28,5 тысячи.

В апреле правительство России утвердило дополнительную тарифную квоту на экспорт зерновых культур в 2024 году в размере 5 миллионов тонн. Она будет действовать до 30 июня.

В конце февраля правительство запретило экспорт бензина на период с 1 марта по 31 августа 2024 года для сохранения стабильной ситуации на рынке, пишет Лента.

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