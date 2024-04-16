Дмитрий Азаров встретился с победителями и суперфиналистами конкурса управленцев «Лидеры России»

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Во вторник, 15 апреля, губернатор Дмитрий Азаров в качестве наставника встретился с участниками суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России» 5 сезона. Это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», в котором глава Самарской области уже не первый год является наставником. Он на системной основе работает с участниками конкурса непосредственно в период проведения испытаний, проводит регулярные встречи с финалистами и победителями, обсуждая различного рода проекты, направленные на социально-экономическое развитие региона.

«Встрече с «Лидерами России», я думаю, был рад любой руководитель. Я готов обсудить с вами проекты, над которыми вам интересно поработать. Уверен, у вас есть идеи и важные направления для региона, для Самарской области. В процессе совместной работы, уверен, мы найдем точки взаимовыгодного сотрудничества для реализации задуманного», – подчеркнул Дмитрий Азаров в начале беседы.

Самарская область традиционно демонстрирует высокие результаты на конкурсе «Лидеры России» и занимает лидирующие позиции в заявочной кампании. Во многом заинтересованность управленческих кадров нашего региона в конкурсе продиктована выстроенной многоуровневой работой с сообществом участников «Лидеров России» на территории области, – начиная с подготовки к конкурсным испытаниям на базе специально созданной организации и заканчивая привлечением участников конкурса к разработке новых управленческих решений совместно с Правительством региона.

«В пятом сезоне конкурса от Самарской области было подано самое большое количество заявок в ПФО – 4325. В финале принял участие 61 наш земляк и сразу 10 из них вышли в суперфинал. Блестящий результат. Вас еще раз от всей души поздравляю. Несмотря на то, что все конкурсные испытания позади, впереди еще более ответственный этап. Время пришло для того, чтобы в полной мере раскрыть свой талант, проявить себя в реальных проектах, направленных на благо нашего региона и страны», – отметил губернатор.

Глава региона отметил, что благодаря возможностям, которые сегодня сформированы по инициативе и решению Президента России Владимира Путина, у каждого гражданина страны есть все шансы реализовать себя в той или иной сфере деятельности. «Для меня большая честь быть наставником конкурса «Лидеры России». И рассчитываю, что смогу вам помочь в реализации ваших планов, – обратился Дмитрий Азаров. – Россия поистине страна возможностей, и вы тому яркий пример. Надеюсь, тоже никогда не будете забывать о том, что на вас равняются уже и ваши сверстники, и люди более старшего, более младшего поколения. И этот высокий статус «Лидеров России», надеюсь, вы через всю жизнь пронесете».

Во время беседы с победителями конкурса, Дмитрий Азаров еще раз напомнил, что сегодня нет задачи важнее, чем Победа в специальной военной операции – как на полях сражений, так и в тылу. «И все, что зависит от региона, от всех граждан страны, проживающих на территории Самарской области, мы обязаны просто сделать. Все остальное смысла не будет иметь, если не будет этой главной Победы. Я предлагаю и в этом направлении тоже нам с вами поразмышлять и посмотреть, что мы можем делать для Победы буквально каждый день», – обозначил руководитель региона. Наряду с этим важнейшей задачей для региона является поддержка деятельности оборонного комплекса, промышленных предприятий, самих военнослужащих и членов их семей. «Мы стараемся эффективно решать задачу возвращения ветеранов боевых действий в мирную жизнь, их социализацию, их переподготовку, их включение уже во всех смыслах в решение экономических задач, развития хозяйства Самарской области», – добавил губернатор.

Во время встречи «Лидеры России» рассказали о своих проектах, которые они планируют реализовать, работая с наставником. Кроме того, суперфиналисты конкурса поделились своими идеями и предложениями по целому ряду программ, которые уже реализуются на территории Самарской области и всей России. «Готов вам помочь, подсказать, а буду рад и вместе реализовать те проекты, которые видятся актуальными вам, «Лидерам России», – заверил Дмитрий Азаров.

Участник суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России» из Тольятти, директор ООО ПК «Пятый океан» Дарья Игнатенко рассказала о двух направлениях своей работы. Первое связано с проектированием жилых и коммерческих зданий, а второе – юридическими услугами. «Сейчас я занимаюсь проектированием визит-центра села Ширяево, который будет точкой притяжения для туристов со всей России. Думаю, что это будет визитная карточка Самарской области, – рассказала она губернатору и предложила свою помощь в проектировании других объектов индустрии туризма и гостеприимства. – В регионе очень много знаковых мест, которые можно изменить, привлекая дополнительные инвестиции, и тем самым увеличить туристический поток. Я готова поработать с вами».

«Уже сейчас в регионе растет количество туристов. Каждый год наш регион ставит новый рекорд. В прошлом году более 3 миллионов 163 тысяч туристов побывали в Самарской области, – отметил Дмитрий Азаров. – Радуюсь и тому, как обустраивается родная земля благодаря поддержке Президентом страны общественных инициатив, запуску федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которая свои истоки имеет здесь, на самарской земле».

Глава региона отметил, что уникальные природные территории, будь то Жигулевский природный заповедник или Самарская Лука, имеют особое значение не только для развития туризма, но и для самих жителей области, которые душой болеют за сохранение природного и культурного богатства. «Для меня очень важна эта деятельность. Рад, что есть такой «Лидер России», с которым мы вместе будем реализовывать проекты. Рассчитываю, что от вас будут новые идеи», – обратился губернатор к Дарье Игнатенко. Дмитрий Азаров напомнил, что ранее было множество предложений, инициатив и обсуждений концепций развития туризма в муниципалитетах. Например, новой точкой притяжения в регионе может стать село Переволоки, через которое идет федеральная трасса М5 «Урал».

Важно отметить, что часть проектов в этом направлении уже активно реализуются. «В этом году мы завершим восстановление горы Светелка в Шигонском районе. Мы занимаемся развитием села Ширяево. И нам очень нужны идеи, например, с тем, что сделать в селе Усолье с усадьбой Орловых-Давыдовых. Понятно, что нужны большие деньги на реставрацию, но была бы идея. Давняя есть идея, чтобы названия сел, расположенных на Волге, были бы видны с проходящих по реке теплоходов. Наверняка будут и другие идеи, которые после реализации станут новыми достопримечательностями. Очень надеюсь, что вы станете настоящим лидером, мы эту работу перезагрузим и у нас все получится», – сказал губернатор.

Другой участник суперфинала конкурса, председатель первичной профсоюзной организации ПАО «Тольяттиазот» Дмитрий Назин во время обсуждения озвучил свои идеи. Одна из них тоже касается развития туризма. «Мы от своего профсоюза организуем для своих работников туристические поездки по историческим и живописным местам региона. Это пользуется большой популярностью. Но не у всех профсоюзов есть такие возможности, как у нас, в том числе финансовые. В связи с этим родилась идея распространить этот опыт по всей области при грантовой поддержке некоммерческих организаций», – обратился он к губернатору.

Дмитрий Азаров отметил, что озвученное предложение будет поддержано, и многие организации на него откликнутся, в том числе в рамках отраслевых профсоюзов. «Хорошая идея, давайте отработаем с минтуризмом региона, Федерацией профсоюзов. Готов к этому вопросу подключиться», – дал поручение губернатор.

Также, Дмитрий Назин затронул тему социальной адаптации участников специальной военной операции. Глава региона напомнил о программе «Возвращение». Она была создана для бойцов, которые приезжали домой в отпуск. «Эту программу мы первыми в России разработали, доложили о ней Президенту страны, – напомнил Дмитрий Азаров. – Сейчас программа имеет более широкий смысл. В ней участвуют и ветераны боевых действий. Она предусматривает целый ряд проектов по переподготовке, дополнительному обучению, трудоустройству, социализации, реабилитации».

Во время беседы руководитель региона поинтересовался тем, как проходит обучение сотрудников по реагированию на возможные атаки беспилотников. «Делаем это в обязательном порядке, проводим большую информационную работу», – отметил Дмитрий Назин.

«Очень важное направление. Максимально сделаем все, чтобы защитить наши предприятия. И в каждом трудовом коллективу мы просто обязаны провести работу для того, чтобы не допустить, предотвратить и быть готовыми действовать в чрезвычайной ситуации. И роль профсоюза очень велика, поэтому прошу вас максимально в это включиться. Самая главная задача – защита жизни и здоровья земляков», – сказал в ответ глава региона.

Участник суперфинала, заместитель генерального директора ООО НПП «Прима» Антон Седов сам из Нижнего Новгорода, но в качестве наставника выбрал губернатора Самарской области. Во время встречи «Лидер России» затронул вопросы повышения производительности труда на промышленных предприятиях посредством специальной IT-платформы, благодаря которой можно вовлечь в эту работу наибольшее количество сотрудников заводов. «Сейчас предприятия испытывают кадровый голод, поэтому активнее занимаются повышением производительности труда», – добавил он и предложил привлечь к этой работе партнеров по научно-образовательному центру мирового уровня «Инженерия будущего» – вузы и предприятия. Специалист также предложил провести Кубок губернатора по производительности труда.

«Важнейшая тема. Задачи внутри страны растут, к этому нас подталкивают правительства недружественных государств, которые вводят все новые и новые санкции. И задачи по укреплению технологического суверенитета тоже неразрывно с этим связаны. А значит все время возрастает запрос на трудовые ресурсы. И как отмечал Президент страны, мы не справимся с этой задачей, если не будем системно успешно работать по повышению производительности труда. Крайне важная задача для экономики в целом, время того требует», – подчеркнул Дмитрий Азаров и выразил готовность оказывать необходимое содействие в реализации проектов по этому направлению.

Дмитрий Станотин, заместитель руководителя УФНС России по Самарской области, участник суперфинала конкурса управленцев, во время встречи выразил заинтересованность в развитии проектов повышения финансовой грамотности населения, начиная со школы.

Дмитрий Азаров отметил важность работы по повышению финансовой грамотности налоговой службы. Он обратил внимание на необходимость более тесного взаимодействия с семьями военнослужащих, которые подвергаются воздействию мошенников. Глава региона предложил проанализировать, что уже сделано в этой сфере и выстроить новые направления работы.

Специалист также предложил на площадке международного студенческого кампуса, который будет построен в Самаре, «приземлить» проект «Мой бизнес» для молодых людей, которые захотят стать предпринимателями и реализовать свой стартап-проект. Еще одно предложение касалось координации внедрения наиболее доступных технологий с так называемым «зеленым налогом». «Готов включаться, работать для того, чтобы наш регион с одной из самых мощных экономик в стране, продолжал развиваться, улучшать инвестиционный климат», – обратился Дмитрий Станотин.

Губернатор предложил создать сквозной проект, который бы позволял внедрять «зеленые технологии» и повышать производительность труда на предприятиях. «Мы с вами должны пытаться создать у предприятий понимание, что «зеленые технологии» – это не просто обязанность, а инновационный рывок, путь к повышению эффективности, конкурентоспособности. Тогда мы будем на шаг ближе к успеху», – обратился Дмитрий Азаров к лидерам.

Победитель суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России», проректор Поволжского государственного университета сервиса Анна Старкова во время разговора обратила внимание на кадровый вопрос в сфере муниципального и государственного управления. «В рамках нашего университета в проекте активно участвует молодежь. Но хотелось бы его масштабировать, чтобы повысить престиж государственной и муниципальной службы, зажечь тем самым огонь в глазах молодых людей, специалистов, которые занимаются подбором кадров для госслужбы», – отметила она и выразила готовность в реализации и выше озвученных проектов.

Дмитрий Азаров отметил, что в последние годы отношение к госслужбе меняется, повышается понимание ответственности перед людьми. Глава региона напомнил о проекте «ТаВолга», который был создан совместно с финалистами прошлых сезонов конкурса управленцев для развития кадрового потенциала региона. Сейчас он переформатируется. «Анна, включайтесь в эту работу, мы будем рады», – обратился руководитель области.

В завершении встречи губернатор отметил важность и актуальность каждого проекта для Самарской области. Он также выразил готовность проводить подобные встречи и обсуждения на регулярной основе, чтобы все инициативы были успешно реализованы.

Фото: Андрей Савельев