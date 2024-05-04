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Сколько яиц можно съесть с пользой для здоровья на Пасху?

4 мая 2024 09:37
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Сколько яиц можно съесть с пользой для здоровья на Пасху

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал о куриных яйцах и полезных веществах, которые они содержат.

В яйцах содержатся важные аминокислоты, жирорастворимые витамины и холестерин. Поэтому будет вполне достаточно двух яиц — они здоровью не повредят.

 А вот использование ненатуральных красителей при окрашивании яиц может вызвать аллергическую реакцию. Чтобы ее избежать, лучше пользоваться природными и безопасными красителями — луковой шелухой, свеклой или краснокочанной капустой.

 Важно придерживаться разумного потребления традиционных пасхальных блюд. Это позволит организму получить множество ценных белков, легче перейти с постного меню на мясоедческое.

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