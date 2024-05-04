Страстная суббота: главные запреты последнего дня перед Пасхой

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4 мая у православных верующих Страстная суббота. Это последний день строгого поста и канун Пасхи. В этот день Православная церковь поминает телесное погребение Спасителя.

Яркий и важный символ этого дня – Благодатный огонь, который выносят из Гроба Господня в Иерусалиме. Считается, что нисходит он в Кувуклию (Гроб Господень) волей Божьей, без участия человека. Паломники развозят огонь в лампадках по всему миру. В Москву делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма 4 мая, пишет Смотрим.

Что нельзя делать в Страстную субботу

Традиционно в этот день запрещалось работать.

Нельзя печь пасхальные куличи, все подготовительные дела к Пасхе нужно закончить на неделе.

Запрещается посещать места развлечений, проводить светские мероприятия, так как Великая суббота считается временем тишины и воздержания. Дни рождения, юбилеи и свадьбы в этот день тоже не празднуют.

Не рекомендуется в этот день и поминать умерших. Посещение кладбища лучше отложить до Радоницы.

В народе считалось, что нельзя отдавать что-либо из дома, так как вместе с вещью можно было лишиться благополучия, удачи и здоровья.

Что можно делать в Страстную субботу

Молиться и посещать церковь, освятить все продукты для Пасхи.

Отпустить все обиды, простить недоброжелателей, говорить добрые слова и совершать благостные поступки.

Народные традиции предписывали положить освященное яйцо в воду – тогда умывание этой водой подарит молодость, красоту и здоровье.

Погодные приметы

Если перед праздником Пасхи ясная погода, то лето будет солнечным и теплым, но если будет пасмурно, то лето будет прохладным и влажным.

Если 4 мая черемуха обильно расцветет, то лето будет теплым, но с большим количеством осадков. А если береза распустится, а клен еще нет, то предстоит засушливое лето.

Если соловей поет, а деревья еще голые, то год будет неблагоприятным для урожая.