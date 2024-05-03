В Самаре на Зубчаниновском шоссе ведется фрезерование покрытия 

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На средства дорожного нацпроекта приводят в порядок «въездные ворота» в город: на Зубчаниновском шоссе ведется фрезерование покрытия.



Повышенное внимание уделяется в Самаре тем улицам, которые обеспечивают въезд в город, выезд на дороги, ведущие в соседние районы губернии. Среди таких – Зубчаниновское шоссе, которое отремонтируют на всем протяжении (от улицы Физкультурной до Аэропортовского шоссе) методом больших «карт» (по всей ширине проезжей части).



Дорога почти круглосуточно испытывает повышенные эксплуатационные нагрузки, в том числе в результате движения большого количества грузового транспорта. Работы организуют в ночные смены, захватками. Автомобилисты, водители общественного транспорта (автобусов, включая межмуниципальные) могут пользоваться свободными полосами.



До ремонта на Зубчаниновском шоссе было много ям, наблюдалась значительная колейность. Было принято решение о том, что шоссе, включая путепровод и развязку, в этом году необходимо привести в нормативное состояние. Общая площадь работ составит около 45 тысяч квадратных метров.



Установка холодного фрезерования была запущена в работу в начале текущей недели. Далее специалисты займутся подготовительными работами, в числе которых монтаж новых люков смотровых колодцев, которые будут в современном исполнении – защищенными от шума при проезде автомобилей, а также от краж крышек.



Укладку верхнего слоя дорожного полотна начнут после майских праздников. На Зубчаниновском шоссе применят асфальтобетонную смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем.



В настоящее время на Зубчаниновском шоссе задействуют 9 машин – 6 самосвалов, фрезеровальную установку, трактор МТЗ со щеточным оборудованием и комбинированную дорожную машину.



Со всеми поставленными задачами подрядчик планирует справиться до конца мая.