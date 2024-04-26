Только под контролем судебных приставов Кинельского района бывшие супруги смогли поделить совместно нажитое

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Семейная пара из Самарской области после развода не смогла разойтись мирно и встретилась в зале судебного заседания, чтобы разделить совместно нажитое имущество уже по-закону. В рамках судебного заседания было принято решение обязать мужчину передать бывшей жене угловой шкаф, телевизор, микроволновку, комод, обеденную зону и две люстры. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Кинельского района.

В рамках исполнительного производства судебные приставы предупредили должника о необходимости исполнения решения суда и о последствиях его неисполнения. Несмотря на полученные предупреждения мужчина не передал бывшей жене ее вещи. В результате за несвоевременное исполнение судебного акта в отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Также сотрудником Службы он был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Принятые судебным приставом-исполнителем меры заставили мужчину переосмыслить отношения с бывшей женой и передать ей обозначенное в судебном решении имущество.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.