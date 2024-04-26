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Эксперты выяснили, как выглядит идеальная квартира жителя Самары

26 апреля 2024 10:52
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Эксперты выяснили, как выглядит идеальная квартира жителя Самары

 

Функциональная и продуманная планировка, большое количество мест для хранения минималистичный дизайн в спокойных тонах — главные составляющие идеальной квартиры по мнению большинства жителей Самары. Это следует из результатов совместного  исследования сервиса квартирных решений Самолет Плюс и школы дизайна Contented (входит в Skillfactory), которые опросили 1200 человек по всей стране. 

Помимо вышеперечисленного, самарцы ценят систему «умный дом» (28%) и считают, что у каждого члена семьи должна быть отдельная комната (28%). Около четверти опрошенных не смогут обойтись без интересных элементов декора (22%). Помимо базового наполнения квартиры кухонным гарнитуром, холодильником и прочими необходимыми элементами, самарцы отметили важность наличия кондиционера (42%), собственного рабочего стола (32%) и посудомоечной машины (30%). С точки зрения стилей интерьера, большинство (76%) отдают предпочтение современным направлениям — минимализму или хай-теку. 

Примечательно, что для зумеров* наличие качественной, дорогой мебели в интерьере важнее, чем для бумеров** (31% против 15%). Кроме того,  молодые люди больше ценят технологичные решения вроде «умного дома» (35% против 25%). Также они более открыты к экспериментам и менее требовательны к интерьеру. Например, зумеры спокойнее относятся к темным или ярким стенам и могут использовать для своего интерьера винтажную советскую мебель. Тогда как люди старшего поколения чаще предпочитают недорогие материалы и мебель, которые можно легко заменить (25% против 12%).

«Существует мнение, что дизайнер — это только красивая картинка. На самом деле дизайнер — это сначала про функционал, а уже потом про визуал. Здесь все индивидуально, но есть и свои закономерности: молодежь более функционально относится к интерьеру, любит лаконичный дизайн, системы хранения. А старшему поколению не так важно наличие всей современной техники, но нужны привычные полки и стеллажи, например, для памятных вещей и фото», — отмечает Евгения Соловьева, дизайнер, ментор курса «Профессия дизайнер интерьеров» школы Contented.

55% опрошенных жителей Самары самостоятельно продумывают дизайн своей квартиры. В основном из соображений экономии (50%) и уверенности, что могут сделать это самостоятельно без соответствующего образования (33%). Скептически относятся к работе дизайнеров в основном те, кто делают ремонт впервые. Однажды столкнувшись со сложностями в планировке квартиры и выборе мебели, в последующем каждый второй планирует обращаться к профессионалу.  

 

 

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