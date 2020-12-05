Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса

529

5 декабря в регионе подтверждено 269 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб:



- 153 в г. Самара

- 28 в г. Тольятти

- 22 в Кинель-Черкасском районе

- 11 в г. Сызрань

- 9 в г. Новокуйбышевск

- 7 в г.о. Жигулевск

- 7 в Красноярском районе

- 5 в Пестравском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Борском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 1 в г. Отрадный

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Нефтегорском районе



226 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 43 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 23668 случаев коронавируса.



Скончались 447 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 81 года, страдавший заболеванием органов дыхания; мужчины 47, 63, 66 и 69 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; мужчины 68, 70 лет и женщина 77 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 13,99, по стране - 29,24



Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 1,76