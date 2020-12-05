Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса

5 декабря в регионе подтверждено 269 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб:
- 153 в г. Самара
- 28 в г. Тольятти
- 22 в Кинель-Черкасском районе
- 11 в г. Сызрань
- 9 в г. Новокуйбышевск
- 7 в г.о. Жигулевск
- 7 в Красноярском районе
- 5 в Пестравском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Борском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 1 в г. Отрадный
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
226 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 43 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 23668 случаев коронавируса.
Скончались 447 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 81 года, страдавший заболеванием органов дыхания; мужчины 47, 63, 66 и 69 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; мужчины 68, 70 лет и женщина 77 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 13,99, по стране - 29,24
Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 1,76
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