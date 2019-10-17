Минздрав СО отчитался перед участниками медсовета о ходе реализации национального проекта «Здравоохранение»

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Областной минздрав отчитался перед участниками медсовета о ходе реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путниым. Как отметил министр здравоохранения Михаил Ратманов, резюмируя подробный доклад своего заместителя Сергея Вдовенко, за последний год в отрасли произошли серьезные изменения, результаты которых можно оценить уже сегодня.Так, с 2019 года в Тольятти заработают два новых ангиографа – в больнице №5 и в больнице им. Баныкина. Также в больнице им. Баныкина с 6 до 12 коек будет расширена реанимация. Третий ангиограф в партнерстве с Дорожной больницей будет установлен в Сызранской центральной городской больнице.«В Сызрани сложилась особая ситуация – ни одно из помещений медучреждения не приспособлено к монтажу тяжелого оборудования. Поэтому мы вынуждены строить специальный модуль. ЧКВ центр здесь заработает уже в этом году, и пациентам из Сызрани и близлежащих районов с острым инфарктом миокарда будет оказываться специализированная помощь», - отметил Михаил Ратманов.Министр подчеркнул, что в Самарской области зарегистрированы самые высокие в ПФО темпы снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Это результат целого ряда организационных, логистических и технических решений.Еще одним эффективным шагом признан проект передачи ЭКГ с ФАП и амбулаторий ряда районов в специализированный центр расшифровки, созданный в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере. Он работает в круглосуточном режиме, расшифровано уже несколько тысяч исследований.В целях совершенствования качества профилактики и ранней диагностики онкопатологии подобный проект в ближайшее время заработает и в областном онкоцентре. Произойдет это после того, как закончится оцифровка 49 пленочных маммографов.Особое внимание - строительным проектам. Один из них – по строительству инфекционного корпуса в Сызрани. Проект готов к реализации, из федерального бюджета выделено около 500 млн. рублей. Одновременно завершается проектирование инфекционного корпуса в составе Самарской областной детской инфекционной больницы. Зимой 2020 года завершится экспертиза проекта строительства хирургического корпуса на 200 коек в Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н. Ивановой.Изменения ждут и Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5. Здесь планируется возвести 8 этажный онкохирургический корпус. Долгожданным стало решение о строительстве противотуберкулезного стационара, который вынесут за пределы города.В регионе продолжается расширение реанимационного фонда. В декабре новая реанимация на 12 коек развернется в СОКБ им. В.Д. Середавина. Столько же коек будет дополнительно организовано в Тольяттинской городской клинической больнице №5, еще шесть – в больнице им. Баныкина. Вместо 16 реанимационных коек в Сызранской ЦГБ на 1 этаже медучреждения будет организовано и оборудовано соответствующее отделение на 28 койко-мест. Переоснащение 6 реанимационных коек произойдет в Нефтегорске. Там, к слову, в 2019 году будет открыто первичное сосудистое отделение.По инициативе главы региона Дмитрия Азарова разработана и внедряется программа транспортной обеспеченности фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики - фельдшерам, которые работают в сильно удаленных от райцентра селах, начали вручать автомобили «Нива», которые славятся своей проходимостью.«Имея в распоряжении такую машину, фельдшер сможет объехать больше пациентов и быстрее приезжать к ним, - говорит первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. - Кроме того, надеемся, это поможет повысить привлекательность работы фельдшера на селе.Участники совещания приняли и отметили высокую эффективность работы отрасли в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», передает пресс-служба минздрава СО.