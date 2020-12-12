Где в Самарской области подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции  

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12 декабря в Самарской области подтверждено 290 случаев новой коронавирусной инфекции:



-146 в г.Самара

- 15 в г.Тольятти

- 13 в г. Кинель

- 11 в Волжском районе

- 9 в Большеглушицком районе

- 9 в г. Отрадный

- 9 в Кинельском районе

- 8 в Пестравском районе

- 7 в г. Похвистнево

- 7 в Кинель-Черкасском районе

- 6 в г. Сызрань

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 5 в Большечерниговском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в Похвистневском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 3 в г. Чапаевск

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Красноярском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Исаклинском районе

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242 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 48 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 25633 случая коронавируса.



Скончались 493 человека (нарастающим итогом), в том числе женщины 68, 71 года, две женщины 82 лет, мужчина 78 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; женщина 62 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем, органов дыхания; мужчина 72 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы; мужчина 60 лет, страдавший заболеванием органов дыхания;



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 15,44, по стране - 31,82.



Коэффициент летальности в области - 1,92, в стране - 1,77.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8713, нарастающим итогом 1300409, передает пресс-служба оперштаба СО.