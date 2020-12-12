Где в Самарской области подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции  

12 декабря в Самарской области подтверждено 290 случаев новой коронавирусной инфекции:
-146 в г.Самара
- 15 в г.Тольятти
- 13 в г. Кинель
- 11 в Волжском районе
- 9 в Большеглушицком районе
- 9 в г. Отрадный
- 9 в Кинельском районе
- 8 в Пестравском районе
- 7 в г. Похвистнево
- 7 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в г. Сызрань
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 5 в Большечерниговском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 3 в г. Чапаевск
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Исаклинском районе
242 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 48 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 25633 случая коронавируса.
Скончались 493 человека (нарастающим итогом), в том числе женщины 68, 71 года, две женщины 82 лет, мужчина 78 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; женщина 62 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем, органов дыхания; мужчина 72 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы; мужчина 60 лет, страдавший заболеванием органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 15,44, по стране - 31,82.
Коэффициент летальности в области - 1,92, в стране - 1,77.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8713, нарастающим итогом 1300409, передает пресс-служба оперштаба СО.
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