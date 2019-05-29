Для юных пациентов областной больницы состоится детский праздник

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31 мая в 10.30, в преддверии Дня защиты детей, в холле консультативной поликлиники педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина состоится концерт для юных пациентов, находящихся на стационарном лечении. Мероприятие организовано при поддержке детской школы искусств № 8 «РАДУГА».Для ребят, которые проходят лечение в больнице, организован конкурс детских рисунков, воспитатели подготовили для них также стихи, пословицы и поговорки о дружбе и мире.А после «тихого часа» на детской площадке за педиатрическим корпусом состоятся игры - эстафеты, передает пресс-служба облправительства.