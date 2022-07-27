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Жителям региона рекомендуют пройти ревакцинацию от коронавируса

27 июля 2022 17:51
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Несмотря на то, что ситуация с пандемией коронавируса стабилизировалась и число заражений COVID-19 снизилось, опасность остается.

Несмотря на то, что ситуация с пандемией коронавируса стабилизировалась и число заражений COVID-19 снизилось, опасность остается.

В связи с этим жителям, которые уже делали прививки не менее шести месяцев назад, рекомендуют своевременно пройти ревакцинацию.

По словам специалистов, это поможет сохранить защиту, в том числе от новых штаммов коронавируса, и обеспечить максимально легкое течение заболевания в случае заражения.

 «Сейчас мы настойчиво обращаем внимание наших граждан, что в этот период, пока нет высокой заболеваемости COVID-19, мы должны усилить свою бдительность и обратить внимание на необходимость вакцинации и ревакцинации для тех, кто по времени уже должен сделать профилактическую прививку», — подчеркнула главный внештатный терапевт города Самары, заведующая поликлиникой Самарской городской больницы №4, доктор медицинских наук Ирина Золотовская.

Вакцинацию и ревакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации.  На сегодняшний день все препараты подтвердили свою безопасность и эффективность. Специалисты напоминают, что ревакцинацию можно пройти и первым  компонентом вакцины «Спутник V».

Людям старше 60 лет стоит проводить ревакцинацию по схеме первичной вакцинации – первым и вторым компонентом. Это позволит сформировать более высокий уровень защитного иммунитета.

В настоящее время в Самарской области в наличии более 200 тысяч доз вакцины.

Записаться на прививку жители региона могут дистанционно — на портале «Госуслуги» или по телефону горячей линии «122», а также обратившись в поликлинику.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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