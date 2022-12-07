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Жители села Елшанка получают медпомощь в обновленном офисе врача общей практики

7 декабря 2022 20:55
75
Ремонт здания позволил обновить интерьер здания, расширить входную группу, а также заменить кровлю и инженерные коммуникации.

Жители села Елшанка Сергиевского района получают медпомощь и проходят профилактические обследования в обновленном офисе врача общей практики. В подразделении выполнен ремонт в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

Модернизация первичного звена здравоохранения реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. В этом году обновлены 17 медицинских подразделений в сельской местности и малых городах. В 15 муниципальных образованиях возведены модульные здания для размещения врачебных амбулаторий, офисов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов.

Ремонт в офисе врача общей практики позволил обновить интерьер здания, расширить входную группу, а также заменить кровлю и инженерные коммуникации.

 «У нас получают помощь около тысячи человек — жители Елшанки и прилегающих территорий. Это села Чекалино, Большая Чесноковка, Мордовская Селитьба, Чемеричный и деревня Большие Пичерки, — рассказала врач общей практики Светлана Слюсаревская. — Они удалены от центральной районной больницы на 25–47 км, а от офиса находятся на небольшом расстоянии. Очень важно, чтобы здесь, в шаговой доступности, пациенты могли проконсультироваться с врачом, сделать прививку, пройти медосмотр или первый этап диспансеризации. Ремонт помог нам сделать пребывание пациентов в офисе более комфортным».

По словам специалиста, более 25% пациентов на участке — люди старшего возраста.

 «Регулярные осмотры, диспансеризация направлены на повышение качества жизни и поддержку активного долголетия, — подчеркнула Светлана Владимировна. — Мы регулярно проводим подворовые обходы. В прошлом году для организации работы мобильных бригад в офис был передан новый автомобиль на базе "Нива". Также в села по графику выезжает мобильный флюорографический комплекс».

В рамках национального проекта «Здравоохранение» также обновлены два медицинских подразделения — фельдшерско-акушерские пункты в селах Чекалино и Большая Чесноковка.

Ремонт в офисе врача общей практики позволил обновить интерьер здания, расширить входную группу, а также заменить кровлю и инженерные коммуникации.

 

Фото:   минздрав СО

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