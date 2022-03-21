Жители села Чекалино Сергиевского района получают медпомощь в обновленном ФАПе

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Жители села Чекалино Сергиевского района получают медицинскую помощь в фельдшерско-акушерском пункте, обновленном в 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В рамках капитального ремонта в фельдшерско-акушерском пункте выполнены внутренние отделочные работы, заменены системы отопления и водоснабжения, обновлён фасад.

«Вход в подразделение приведен в соответствие с принципами безбарьерной среды. Оснащение новой мебелью, медицинским оборудованием, вне сомнения, позволили улучшить качество оказания медицинской помощи, — пояснила заместитель главного врача Сергиевской больницы Надежда Шакирзянова. — Жители получают медицинскую помощь в более комфортных и современных условиях, да и самим медработникам приятнее трудиться в обновленном подразделении».

В 2021 году также проведен капитальный ремонт в 6 подразделениях Сергиевской больницы, в том числе в офисах врачей общей практики в поселке Светлодольск, селах Воротнее, Кармало-Аделяково и Сидоровка. В селе Спасское возведен новый фельдшерско-акушерский пункт, передает пресс-служба минздрава СО.

Фото: pixabay