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Жители Самарского региона могут пройти профилактический медосмотр и диспансеризацию по месту работы

29 ноября 2023 13:15
87
Жители Самарского региона могут пройти профилактический медосмотр и диспансеризацию по месту работы

У работающих жителей Самарской области появилась новая возможность: теперь пройти профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию они могут не только в своей поликлинике, но и по месту работы.

Позаботиться о здоровье своих сотрудников могут работодатели в рамках взаимодействия с учреждением амбулаторного звена.

«В Самарской области и ранее активно использовались выездные формы работы по проведению диспансеризации. В этом году в рамках выездных акций свое здоровье проверили более 100 тысяч жителей. Сегодня такие возможности расширились. Для работодателей возможны две формы взаимодействия при проведении профилактических мероприятий для сотрудников. Первая - организация диспансеризации на площадке предприятия силами выездных медицинских бригад поликлиник. Вторая - организация диспансеризации в поликлиниках, расположенных в непосредственной близости к предприятию. Все это позволяет обеспечить наибольший охват профилактическими мероприятиями с минимальным отвлечением работников от производственного процесса», - рассказал врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Диспансеризация направлена на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний. Также обследования и консультации помогут своевременно выявить и предупредить осложнения, обострения уже имеющегося заболевания.

Всего профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию прошли почти 1,2 миллиона жителей Самарской области.

По итогам диспансеризации выявлены:

- свыше 30000 случаев болезней системы кровообращения

- 1925 случаев злокачественных новообразований

- 3177 случаев сахарного диабета

- 4526 случаев хронических заболеваний органов дыхания

- 6942 случаев заболеваний органов пищеварения.

Напоминаем, профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

 

 

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