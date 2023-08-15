Жители отдаленных сел Шигонского района проходят медосмотры и диспансеризацию в новом мобильном медпункте

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Жители отдаленных сел Шигонского района проходят медосмотры и диспансеризацию в новом мобильном фельдшерско-акушерском пункте. Транспорт поступил в учреждение в марте этого года по национальному проекту «Здравоохранение».



За это время специалисты совершили 95 выездов и оказали помощь более 1200 пациентам.



«В зоне нашего особого внимания — малые населённые пункты, где проживает до 100 человек. В мобильном комплексе пациенты могут, не выезжая из села, в удобное для них время пройти профилактический осмотр, первый этап диспансеризации, проконсультироваться с врачом, — пояснил главный врач Шигонской центральной районной больницы Александр Суханов. — В составе мобильной бригады по графику выезжают наиболее востребованные специалисты, в том числе врач-терапевт, врач-невролог, врач-кардиолог».



Напомним, новыми передвижными комплексами для оказания первичной медико-санитарной помощи оснащены 4 сельские больницы региона — Кошкинская, Сергиевская, Шигонская, Красноярская и Нефтегорская.



Приоритетным направлением национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, является развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания и доступности медицинской помощи.



Всего по нацпроекту в Самарскую область поступили 18 мобильных медицинских комплексов — флюорографы и маммографы, — и 19 мобильных передвижных фельдшерско-акушерских пунктов для оказания первичной медицинской помощи жителям в сельской местности.

Фото: минздрав СО