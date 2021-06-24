Жителей региона приглашают пройти вакцинацию от коронавируса

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Жителей региона приглашают пройти вакцинацию от COVID-19!



Позаботьтесь о здоровье - своем и близких!



Работают КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты:



в Самаре на базе городской больницы 4 по адресу улица Мичурина,125 8(846)3124890



в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе,5

8(8482)790451



Также открыты дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:



В Отрадном на базе

приемного отделения городской больницы по адресу улица Ленина, 61

тел 88466122348



В Безенчуке на базе приемного отделения ЦРБ по адресу

улица Мамистова, 52,

8-84676-2-41-49



В Чапаевске на базе приёмного покоя ЦГБ по адресу улица, Ленина 104, 88463930447



В Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу с. Камышла , улица Победы, 68

8-846-64-33741