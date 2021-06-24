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Жителей региона приглашают пройти вакцинацию от коронавируса

24 июня 2021 14:46
149
Позаботьтесь о здоровье - своем и близких!

Жителей региона приглашают пройти вакцинацию от COVID-19!

Позаботьтесь о здоровье - своем и близких!

Работают КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты:

в Самаре на базе городской больницы 4 по адресу улица Мичурина,125 8(846)3124890

в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе,5
8(8482)790451

Также открыты дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:

 В Отрадном на базе
приемного отделения городской больницы по адресу улица Ленина, 61
тел 88466122348

 В Безенчуке на базе приемного отделения ЦРБ по адресу
улица Мамистова, 52,
8-84676-2-41-49

В Чапаевске на базе приёмного покоя ЦГБ по адресу улица, Ленина 104, 88463930447

В Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу с. Камышла , улица Победы, 68
8-846-64-33741

Теги: вакцинация приглашение

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