Жителей Красноярского района проходят обследования в новом приемно-диагностическом отделении

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Новые условия для оказания экстренной и плановой консультативной помощи взрослым и детям созданы благодаря национальному проекту «Здравоохранение».



Корпус площадью порядка 900 квадратных метров совмещает функции приемного отделения, отделения скорой помощи — круглосуточно работают противошоковая палата и операционная, — а также амбулаторного подразделения, где ведут консультативный прием узкие специалисты, проводятся скрининговые исследования.



«В основе маршрутизации — принцип сортировки пациентов по степени тяжести состояния и уровню оказания помощи. Предусмотрены отдельные входы для больных, которые доставляются службой "скорой", пациентов стационара и тех, кто проходит обследование амбулаторно, а также фильтр-бокс для пациентов с признаками ОРВИ. Логистика отлажена с учетом проработанных алгоритмов действий каждого медицинского работника — от входа в приемное отделение до операционной», — пояснил главный врач Александр Крятов.



За последние полгода почти 5 тысяч жителей района прошли в отделении ультразвуковую диагностику, порядка 2900 — рентгенодиагностику и маммографию, более 1600 человек — эхокардиографию и УЗИ сосудов. 3275 пациентов получили помощь по экстренным и неотложным показаниям.



«Формат приемно-диагностического отделения с расширенной диагностической базой позволяет оказывать всю необходимую помощь качественно и оперативно. Так, при поступлении пациента с политравмой мы стабилизируем его состояние, выполняем полную диагностику и принимаем решение о дальнейших действиях. Это позволяет оперативно оказать помощь человеку, спасая жизнь, не теряя драгоценные минуты», — отметил Александр Крятов.



Круглосуточно дежурят хирург, травматолог, акушер-гинеколог, педиатр, врач ультразвуковой диагностики, рентген-лаборант и диагностическая лаборатория.

Фото: минздрав СО