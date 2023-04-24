Землю накрыла мощная магнитная буря

174

В воскресенье 23 апреля Землю накрыла сильная магнитная буря, свидетельствуют данные Института прикладной геофизики.

За последние 24 часа степень возмущенности магнитного поля планеты поднялась до уровня G4. По пятибалльной шкале это означает очень сильную степень, G5 является экстремальным уровнем, а G1 – слабым.

Отмечается, что уровень G4 может привести к нестабильности напряжения в сети, повреждениям предохранителей и участков энергосистем. Кроме того, возможны нарушения спутниковой и радиочастотной радионавигации.

В воскресенье сообщалось, что жители ряда регионов России, в том числе Москвы и Петербурга, могли наблюдать полярное сияние, которое было вызвано магнитной бурей, пишет Смотрим.