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Заместитель начальника ГУ МВД СО поздравил медиков системы МВД с профессиональным праздником

20 июня 2022 20:56
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На учете в медсанчасти состоят почти 34 тысячи человек.   

19 июня в России отмечается День медицинского работника. Чтобы поздравить с этим замечательным событием коллектив медико-санитарной части МВД России по Самарской области в учреждение прибыл заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов.

Он поблагодарил руководителя ФКУЗ «МСЧ МВД России по Самарской области» - полковника внутренней службы Татьяну Губаренко и её подчиненных за ежедневный труд и отметил, что их работа всегда была и остается самой востребованной и благородной. Оказаться рядом в трудную минуту, помочь преодолеть болезни, вернуть надежду и подарить жизнь – дорогого стоит.

«Ваш профессионализм, забота, четкие и скоординированные действия помогают в ежедневной борьбе за жизни сотни тысяч людей. И сегодня, мы говорим каждому из вас большое спасибо. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, благополучия и счастья вашим семьям. И чтобы каждый ваш рабочий день был шагом к совершенствованию профессионального мастерства», - пожелал всем присутствующим генерал-майор Юрий Сафронов и вручил почетные грамоты и ведомственные награды отличившимся сотрудникам.

В настоящее время в штате МСЧ МВД России по Самарской области ежедневно трудится 292 сотрудника из которых: 48 аттестованных сотрудников, 21 врач и 22 медсестры высшей категории, 11 врачей и 6 медсестер 1 категории и 2 врача и 3 медсестры 2 категории. На учете в медсанчасти состоят почти 34 тысячи человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.   

 

Фото:   ГУ МВД СО

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