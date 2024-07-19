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Заинтересовать детей полезной пищей родителям поможет новый портал национальныепроекты.рф/думайчтоешь

19 июля 2024 12:13
181
Заинтересовать детей полезной пищей родителям поможет новый портал национальныепроекты.рф/думайчтоешь

Приучить ребёнка есть овощи или богатую белком пищу вместо сладостей и фастфуда — задача не из простых.

Не менее сложно объяснить ему, что неправильное питание грозит ожирением, которое стало моложе: его всё чаще выявляют у детей 15–17 лет. И оно может привести к опасным заболеваниям, в том числе диабету.

Заинтересовать детей полезной пищей родителям поможет новый портал национальныепроекты.рф/думайчтоешь, созданный Минздравом и АНО «Национальные приоритеты».

Там рассказывают, как правильное питание может пригодиться ребёнку в будущей профессии. На карточках с яркими персонажами можно прочитать рекомендации для разных специальностей, которые интересны детям.

Например, инженеру-конструктору для внимательности нужно есть богатую фосфором и омегой-3 рыбу, а режиссёру, которому требуется много энергии для целого дня на съёмках, — продукты с клетчаткой. На сайте дети также узнают, к каким врачам обращаться при расстройствах пищеварительной системы.

Больше полезных советов по питанию для всех возрастов — на сайте здоровое-питание.рф, который создан при поддержке нацпроекта «Демография».

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