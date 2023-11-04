Забота рядом»: врачи мобильной бригады проконсультировали жителей Чапаевска

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В состав мобильной бригады вошли врачи Самарской областной больницы им. В.Д. Середавина и кардиодиспансера им В.П. Полякова — невролог, пульмонолог, кардиолог и эндокринолог.



«Такие выезды помогают приблизить специализированную помощь для жителей малых городов. Мы пригласили пациентов с хроническими заболеваниями, которым требовалось скорректировать терапию или установить диагноз и определить тактику лечения. Жители могли пройти экокардиографию и получить рекомендации специалистов в своей поликлинике , — рассказал главный врач больницы Николай Юрицин. — По итогам приема один пациент направлен на госпитализацию в Самарский областной кардиодиспансер с диагнозом "аритмия". Несколько жителей с заболеваниями сердца и сосудов в ближайшее время пройдут дополнительное обследование в нашем учреждении».



Консультации получили свыше 70 жителей.



Напомним, проект «Забота рядом» направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий и малых городов. Выездные бригады узких специалистов медучреждений по графику выезжают в сельскую местность и малые города для осмотра и профилактического консультирования детей и взрослых.



Повышение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи — приоритетное направление развития медицины региона. В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

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