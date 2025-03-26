Забота на дому: медработники региона проводят медицинские осмотры ветеранов ВОВ

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По решению Президента России Владимира Путина 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Глава государства подчеркнул, что Ветераны ВОВ – главные участники праздника 80-летия Победы.В Самарской области Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла уделяется особое внимание со стороны медицинских работников.

Ежегодно мультидисциплинарные бригады врачей проводят комплексные медицинские осмотры каждого пациента на дому, в том числе и в удалённых районах. Перед каждым выездом специалисты согласовывают удобное время посещения.

Для 101-летней Анны Пантелеймоновны Выдуц такие визиты стали доброй традицией. Специалисты Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 ежегодно проверяют её здоровье и при необходимости корректируют лечение. Напомним, жительница Тольятти прошла Великую Отечественную войну и больше полувека служила медицине и людям. Она работала медицинской сестрой в детском санатории «Лесной голосок». За проявленные мужество и героизм в ходе выполнения служебного долга ветеран ВОВ награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За отвагу и боевые заслуги», Жукова и памятным знаком «В память Военного парада в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года». У Анны Пантелеймоновны трое детей, пятеро внуков и девять правнуков.

"Специалистами выездных бригад проводятся лабораторные и функциональные методы исследования, назначают консультации узких специалистов по показаниям: хирурга, окулиста и отоларинголога. Кроме того, при необходимости мы доставляем наших ветеранов на автомобилях для оказания неотложной медицинской помощи в лечебные учреждения для проведения уточняющий диагностики. В случае необходимости госпитализируем в Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн", - отметила заместитель главного врача по медицинской части Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Марина Рогожева.

В Шенталинском районе с начала 2025 года мобильными медицинскими бригадами охвачено более 40 ветеранов ВОВ, тружеников тыла.

"По итогам профилактических осмотров составляется план оздоровительных мероприятий. На данный момент все пациенты находятся на диспансерном учете. В течение текущего года запланированы ежемесячный контроль, мониторинг состояния здоровья и диспансерное наблюдение ветеранов и вдов ВОВ", - отметил главный врач Шенталинской ЦРБ Вячеслав Михайлов.

Ежегодная диспансеризация более 5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла будет завершена до 1 мая 2025 года. В настоящее время профилактическими осмотрами охвачено 61% граждан указанной категории.

Единовременная выплата к 80-летию Дня Победы в размере одного миллиона рублей для участников Великой Отечественной войны предусмотрена указом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. На региональном уровне разработан комплексный план поддержки ветеранов, включая оказание усиленной медицинской помощи.

Фото: минздрав СО