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Забота на дому: медработники региона проводят медицинские осмотры ветеранов ВОВ

26 марта 2025 16:44
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В Шенталинском районе с начала 2025 года мобильными медицинскими бригадами охвачено более 40 ветеранов ВОВ, тружеников тыла.

По решению Президента России Владимира Путина 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Глава государства подчеркнул, что Ветераны ВОВ – главные участники праздника 80-летия Победы.В Самарской области Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла уделяется особое внимание со стороны медицинских работников.

Ежегодно мультидисциплинарные бригады врачей проводят комплексные медицинские осмотры каждого пациента на дому, в том числе и в удалённых районах. Перед каждым выездом специалисты согласовывают удобное время посещения.

 Для 101-летней Анны Пантелеймоновны Выдуц такие визиты стали доброй традицией. Специалисты Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 ежегодно проверяют её здоровье и при необходимости корректируют лечение. Напомним, жительница Тольятти прошла Великую Отечественную войну и больше полувека служила медицине и людям. Она работала медицинской сестрой в детском санатории «Лесной голосок». За проявленные мужество и героизм в ходе выполнения служебного долга ветеран ВОВ награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За отвагу и боевые заслуги», Жукова и памятным знаком «В память Военного парада в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года». У Анны Пантелеймоновны трое детей, пятеро внуков и девять правнуков.

"Специалистами выездных бригад проводятся лабораторные и функциональные методы исследования, назначают консультации узких специалистов по показаниям: хирурга, окулиста и отоларинголога. Кроме того, при необходимости мы доставляем наших ветеранов на автомобилях для оказания неотложной медицинской помощи в лечебные учреждения для проведения уточняющий диагностики. В случае необходимости госпитализируем в Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн", - отметила заместитель главного врача по медицинской части Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Марина Рогожева.

В Шенталинском районе с начала 2025 года мобильными медицинскими бригадами охвачено более 40 ветеранов ВОВ, тружеников тыла.

 "По итогам профилактических осмотров составляется план оздоровительных мероприятий. На данный момент все пациенты находятся на диспансерном учете. В течение текущего года запланированы ежемесячный контроль, мониторинг состояния здоровья и диспансерное наблюдение ветеранов и вдов ВОВ", - отметил главный врач Шенталинской ЦРБ Вячеслав Михайлов.

Ежегодная диспансеризация более 5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла будет завершена до 1 мая 2025 года. В настоящее время профилактическими осмотрами охвачено 61% граждан указанной категории.

Единовременная выплата к 80-летию Дня Победы в размере одного миллиона рублей для участников Великой Отечественной войны предусмотрена указом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. На региональном уровне разработан комплексный план поддержки ветеранов, включая оказание усиленной медицинской помощи.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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