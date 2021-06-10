За прошедшие сутки в СО коронавирусом заразился 61 человек

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10 июня в регионе подтвержден 61 случай новой коронавирусной инфекции:

- 21 в г. Самара

- 14 в г. Тольятти

- 5 в г. Сызрань

- 4 в Безенчукском районе

- 3 в Борском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в г. Чапаевск

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в г. Новокуйбышевск

- 1 в г. Кинель

54 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 7 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65456 случаев коронавируса.



Скончались 2060 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 60 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 70 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;

женщины 44, 64 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

женщины 75, 81, 87 лет, мужчины 59, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 70 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 64,52, по стране - 85,81.

Коэффициент летальности в области - 3,15, в стране - 2,42.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7158, нарастающим итогом 2662852.