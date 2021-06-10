За прошедшие сутки в СО коронавирусом заразился 61 человек

10 июня в регионе подтвержден 61 случай новой коронавирусной инфекции:
- 21 в г. Самара
- 14 в г. Тольятти
- 5 в г. Сызрань
- 4 в Безенчукском районе
- 3 в Борском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в г. Чапаевск
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в г. Новокуйбышевск
- 1 в г. Кинель
54 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 7 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65456 случаев коронавируса.
Скончались 2060 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 60 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 70 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;
женщины 44, 64 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
женщины 75, 81, 87 лет, мужчины 59, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 70 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 64,52, по стране - 85,81.
Коэффициент летальности в области - 3,15, в стране - 2,42.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7158, нарастающим итогом 2662852.