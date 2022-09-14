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За 5 лет в регионе реализовано около 10 проектов здравоохранения в рамках государственно-частного партнерства

14 сентября 2022 17:05
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Самарская область является одним из лучших регионов в стране по уровню государственно-частного взаимодействия в сфере медицины.

Самарская область является одним из лучших регионов в стране по уровню государственно-частного взаимодействия в сфере медицины. Сегодня в губернии реализовано около 10 объектов здравоохранения, созданных с применением механизмов ГЧП. Это позволило создать 1220 рабочих мест.

Крупнейший форум, посвящённый государственно-частному партнёрству, проходит на этой неделе в Москве. В нем принимают участие более 70 регионов страны, в том числе и Самарская область. Эксперты обсуждают вопросы привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры, взаимодействие власти и бизнеса в новых политических и экономических реалиях.

Создать условия для структурной перестройки экономики накануне на совещании по экономическим вопросам потребовал Президент страны Владимир Путин. «Безусловными приоритетами должны быть нацеленность на развитие, на реализацию национальных проектов в интересах наших граждан. При этом нам необходимо сформировать все условия для структурной перестройки экономики, ну, или так скажем, для дальнейшей структурной перестройки, в том числе реализации крупных технологичных проектов, роста экономической активности и развития инфраструктуры в российских регионах, создания новых рабочих мест», - подчеркнул глава государства.

Реализация проектов в рамках государственно-частного партнерства сегодня – один из действенных инструментов взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса в реализации социально-важных проектов. Особое внимание повышению инвестиционной привлекательности региона, созданию благоприятных условий для бизнеса и активному привлечению инвесторов к сотрудничеству в формате ГЧП уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Эту работу высоко оценивают на федеральном уровне.

Так, в 2021 году в рамках V Международного медицинского инвестиционного форума проект «Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии в г.о. Самара» победил в номинации Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении». Уникальность проекта в том, что за счет привлечения частных инвестиций построен социальный объект государственной формы собственности. Сегодня механизм реализации проекта внимательно изучают и используют в других регионах.

В центре реализуется сразу несколько важнейших направлений медицинской помощи: в одном месте пациенты получают лечение и в стационарном режиме, и в амбулаторном. В состав центра входит амбулаторно-поликлинический комплекс, стационар, отделение перитонеального диализа и палата интенсивной терапии. Также работает отделение, где пациенты проходят процедуры программного гемодиализа – здесь функционирует 60 аппаратов искусственной почки.

Сегодня это один из крупнейших центров в стране. Лечение методом программного гемодиализа сейчас здесь проходят около 300 пациентов, 70 человек находятся на перитонеальном диализе. Это уникальное направление дает возможность пациенту проходить лечение дома. Обычно диализ делают в стационаре с помощью аппарата искусственной почки, который помогает очистить кровь и вернуть ее обратно в организм. В перитонеальном диализе используется собственная брюшина пациента, ему имплантируется специальный катетер, через который вводится диализирующий раствор. Таким образом кровь очищается несколько раз в день.
Также в центре проводятся операции по формированию сосудистого доступа для пациентов на гемодиализе и имплантации перитонеального катетера.

Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства в системе здравоохранения в регионе были созданы диализные центры на базе Сызранской центральной городской больницы и Самарской городской больницы № 10. Также были построены центры позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Самаре и Тольятти. Проведен капремонт и модернизация первичного сосудистого отделения в Самарской городской клинической больнице № 2 им.Н.А.Семашко, а также в отделении стерилизации и пищеблоках «Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина». Благодаря ГЧП в столице региона был построен и многофункциональный госпиталь.

«Системная командная работа правительства региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым дает свои результаты. Мы продолжаем плодотворное сотрудничество с крупнейшими федеральными концессионерами и инвесторами, совместно подготавливаем отраслевые механизмы, которые можно успешно применять в остальных субъектах страны. Опыт Самарской области в сфере ГЧП – один из лучших в стране, и мы готовы делиться своими наработками с коллегами из других регионов», - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня прорабатывается вопрос по реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства в сфере модернизации первичного звена здравоохранения.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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