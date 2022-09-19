За 5 лет в медучреждения Самарской области поступило более 14 000 единиц нового оборудования

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С 2018 года в регион поступило более 14 000 единиц новой медтехники. Почти 2000 должно поступить в медицинские учреждения области до конца года. Медоборудование высокого класса помогает врачам своевременно оказывать квалифицированную медпомощь пациентам. Оснащение больниц и поликлиник современным оборудованием, использование передовых технологий, развитие системы здравоохранения в целом в Самарской области ведется при поддержке Дмитрия Азарова.

Так, современная система ультразвуковой визуализации помогает специалистам Челно-Вершинской центральной районной больницы выявлять заболевания сердца и сосудов на ранних стадиях. Оборудование поступило в учреждение в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Среди пациентов, у которых врачи выявили опасную патологию, — Николай Клинов. У Николая Васильевича еще в молодости диагностировали ишемическую болезнь сердца. Он пережил инсульт и инфаркт, страдал тромбозом вен и артерий. Когда ощутил сильные боли в ноге, обратился в Челно-Вершинскую больницу. Высокоточная медтехника и профессионализм врачей позволили своевременно диагностировать тромбоз.

«Когда почувствовал сильные боли в ноге, мы пошли на УЗИ, — рассказала супруга пациента Людмила Артемьевна. — Врач ультразвуковой диагностики Ирина Адольфовна практически сразу поставила диагноз и забила тревогу: осмотрев сосуды, она увидела тромб. Понадобилась срочная операция. Врачи объяснили: тянуть с этим нельзя — можно потерять ногу. Мужа сразу отвезли в операционную, оперировал врач-хирург нашей районной больницы Рустам Жетписов. К счастью, ногу удалось сохранить».

С начала года обследование на аппарате УЗИ прошли около 3 тысяч жителей Челно-Вершинского района.

«У системы ультразвуковой визуализации богатый функционал. Новейшее программное обеспечение позволяет точно оценить состояние сосудов верхних и нижних конечностей, скорость кровотока, — отметила врач ультразвуковой диагностики Челно-Вершинской больницы Ирина Куклова. — Обследования на аппарате проходят как взрослые, так и дети с первого месяца жизни. В этом году нам также удалось своевременно обнаружить тромбы у двух пациентов. Реконструктивные сосудистые операции позволили предотвратить развитие необратимой ишемии конечностей».

В рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения в учреждение поступило 40 единиц высококлассного оборудования, в том числе цифровой маммограф, рентгенодиагностический комплекс, система эндоскопической визуализации, 5 аппаратов холтеровского мониторирования сердечного ритма.

«Поставка новой медтехники позволила повысить качество диагностики и оперативность лечения, – подчеркнула главный врач Челно-Вершинской больницы Ольга Власова. – Наши специалисты успешно используют возможности нового оборудования. Снизилась необходимость направлять пациентов на дополнительные обследования в другие лечебные учреждения области», сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: департамент информационной политики СО