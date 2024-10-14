Выездные акции повышают охват профилактическими мероприятиями

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На прошлой неделе во Дворце культуры металлургов в рамках месяца борьбы против рака молочной железы состоялась профилактическая акция. Ее организовали специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера и Волжской районной клинической больницы.



Специалисты отделения медицинской профилактики областного онкодиспансера провели беседы с женщинами на тему профилактики и ранней диагностики рака молочной железы, а также продемонстрировали приемы самообследования молочной железы.



«Дворец культуры металлургов активно принимает участие в социально значимых мероприятиях города. Мы не могли пропустить такое важное событие, которое реализуется в рамках Месяца борьбы против рака молочной железы. Подобные акции проводятся у нас не впервые и мы считаем, что каждая женщина должна заботиться о своем здоровье», - отметила представитель Дворца культуры металлургов Елена Токарева.



Врач-онколог областного онкодиспансера Ольга Марушева провела консультативный прием.

При необходимости пациентки получали назначение на маммографическое обследование, которое проводилось в передвижном маммографе Волжской больницы.



«К основным факторам риска развития рака молочной железы относятся возраст старше 50 лет, фоновые заболевания молочных желез и репродуктивной системы, наследственная предрасположенность, нерациональное питание, низкая физическая активность, - рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Самарского онкодиспансера Ирина Окунева. - Чтобы не допустить развития болезни необходимо регулярно посещать маммолога, гинеколога, терапевта. Это можно сделать в рамках профилактических и диспансерных осмотров. Также важно проводить регулярные самообследования молочной железы».



Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Особое внимание уделяется профилактике, в том числе проводятся мероприятия, направленные на раннее выявление рака молочной железы, повышение осведомленности о заболевании.

Фото: минздрав СО