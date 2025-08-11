Я нашел ошибку
Главные новости:
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
При пожаре погиб хозяин дома.
В поселке Междуреченск горели вещи в частном доме
К сожалению в результате ДТП есть пострадавшие и погибшие.
Смертельное ДТП: на федеральной дороге в районе поселка Старый Буян столкнулись «Сузуки» и «Лада Приора»
Из-за падения дебета на водозаборной скважине. 
В поселке Черноречье без воды остались 202 частных жилых дома
Руководитель ведомства ознакомился с работой поликлиники и пообщался с сотрудниками.
Вячеслав Федорищев поручил Андрею Орлову проверить состояние поликлинического отделения Самарской поликлиники N 4
Приходите на набережную.
Бесплатный кинотеатр под открытым небом "Филин": расписание на эту неделю
Участие могут принять все желающие при наличии медицинского допуска и покупке слота на любую дистанцию по выбору.
17 августа состоится Самарский международный марафон
Фокус оптимизации был сосредоточен на ключевом процессе — наливе аммиака в железнодорожные цистерны.
«Тольяттиазот» завершил пилотный проект по оптимизации процесса налива аммиака
Вячеслав Федорищев поручил Андрею Орлову проверить состояние поликлинического отделения Самарской поликлиники N 4

11 августа 2025 20:47
277
Руководитель ведомства ознакомился с работой поликлиники и пообщался с сотрудниками.

На оперативном совещании в Правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев поручил министру здравоохранения Андрею Орлову проверить состояние поликлинического отделения N 2 Самарской городской поликлиники N 4.

Напомним, что жители пожаловались главе региона на состояние поликлиники. И попросили провести ремонтные работы.

Данное подразделение обслуживает около 19 тысяч жителей посёлка Зубчаниновка. Комплексный капитальный ремонт в отделении не проводился с момента постройки.

Руководитель ведомства ознакомился с работой поликлиники и пообщался с сотрудниками.

«По поручению главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева мы продолжаем модернизировать объекты здравоохранения. Принято решение о выделении денежных средств из областного бюджета на подготовку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта поликлинического отделения в 2026-2027 годах», — рассказал Андрей Орлов.

После завершения ремонта будет предусмотрено и приобретение новой мебели для создания комфортного пребывания пациентов и медицинских работников.

 

Фото:   минздрав СО

Медицина Самара

