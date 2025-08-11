Вячеслав Федорищев поручил Андрею Орлову проверить состояние поликлинического отделения Самарской поликлиники N 4

277

На оперативном совещании в Правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев поручил министру здравоохранения Андрею Орлову проверить состояние поликлинического отделения N 2 Самарской городской поликлиники N 4.

Напомним, что жители пожаловались главе региона на состояние поликлиники. И попросили провести ремонтные работы.

Данное подразделение обслуживает около 19 тысяч жителей посёлка Зубчаниновка. Комплексный капитальный ремонт в отделении не проводился с момента постройки.

Руководитель ведомства ознакомился с работой поликлиники и пообщался с сотрудниками.

«По поручению главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева мы продолжаем модернизировать объекты здравоохранения. Принято решение о выделении денежных средств из областного бюджета на подготовку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта поликлинического отделения в 2026-2027 годах», — рассказал Андрей Орлов.

После завершения ремонта будет предусмотрено и приобретение новой мебели для создания комфортного пребывания пациентов и медицинских работников.

Фото: минздрав СО