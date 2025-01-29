В Шигонскую ЦРБ устроилась участница программы "Земский доктор"

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В Шигонской центральной районной больнице проводится активная работа по привлечению и закреплению медперсонала. В 2024 году по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» коллектив пополнили 6 специалистов, среди которых 4 врача и 2 медицинские сестры.



Врач-педиатр Анастасия Леонтьева устроилась в больницу сразу после окончания Самарского государственного медицинского университета и уже получила единовременную компенсационную выплату в размере 1,5 млн рублей, что помогло ей уверенно начать свою профессиональную карьеру. На данный момент Анастасия Леонтьева ведёт приём детского населения – на её участке около 1700 пациентов.



«Я выбрала профессию врача, вдохновившись примером моей мамы и бабушки, которые посвятили свою жизнь медицине. Шигоны – моя малая родина, и я с гордостью вернулась сюда, чтобы приносить пользу своим землякам. Мне очень нравится работать с детьми, они искренние и всегда чувствуют твое настроение. В основном обращаются пациенты с жалобами на простудные заболевания. Но есть и дети с необычными синдромами, к которым нужен особый подход: синдром Жильбера, ревматоидный увеит. При необходимости направляем пациентов к узким специалистам в областные медучреждения», – рассказывает Анастасия Леонтьева.



По словам главного врача больницы Александра Суханова, в Шигонском районе реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников. В учреждении помимо единовременных компенсационных выплат для участников программ, медработники могут рассчитывать на компенсацию от администрации района при найме жилья, и принять участие в долевом строительстве жилых домов в рамках "Комплексного развития сельских территории. Кроме того, за молодыми специалистами закрепляют наставников, которые оказывают им поддержку в период адаптации.



За 5 лет благодаря программе "Земский доктор/Земский фельдшер" государственные медучреждения Самарской области пополнили 986 медицинских работников. Напомним, обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированным Президентом России Владимиром Путиным, который завершился в 2024 году. В этом году работа по усовершенствованию кадровой политики в здравоохранении будет продолжена в рамках федерального проекта «Медицинские кадры», входящего в состав нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: минздрав СО