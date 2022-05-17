Всероссийский союз пациентов и Союз педиатров России объявили о сотрудничестве

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Всероссийский союз пациентов (ВСП) и Общероссийская общественная организация «Союз педиатров России», подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития здравоохранения, а также содействия охране здоровья матери и ребенка.

Соглашение было подписано в ходе II Экспертного форума по иммунопрофилактике в апреле 2022 года. Форум стал частью цикла мероприятий Всероссийского союза пациентов, которые направлены на совершенствование национального календаря профилактических прививок (НКПП) и реализацию Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 г.

Рост числа инфекционных заболеваний, антибиотикорезистентности и ряд других неблагоприятных трендов, стали серьезной угрозой для населения и благополучия государства. Специалисты выступают за необходимость дальнейшего совершенствования системы иммунопрофилактики, повышения доступности современных вакцин, приверженности к вакцинации. Для этого нужно переходить на иммунизацию на протяжении всей жизни с учетом потребности всех возрастных групп.

«Союз педиатров России» с удовольствием откликнулся на инициативу пациентского движения – объединить усилия с тем, чтобы помочь переосмыслить важность вакцинации в обществе, доносить до граждан актуальную и достоверную информацию. Мы давно движемся единым курсом. Теперь нами достигнуто понимание инструментов совместной деятельности, среди которых проведение образовательных мероприятий, пациентских школ, информирование о правах пациентов», – сказала президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

«Всероссийский союз пациентов объединяет на своей площадке ведущих российских врачей, экспертов, органы власти с тем, чтобы доносить до пациентов достоверную информацию о вакцинопрофилактике. Только обеспечив доказательства эффективности и безопасности вакцинопрофилактики, мы обеспечим для граждан возможность чувствовать себя уверенно. Повысится приверженность вакцинации, снизятся риски распространения вакциноуправляемых инфекций», - рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

В планах Всероссийского союза пациентов – проведение информационной кампании, которая будет реализована при поддержке авторитетных специалистов в области иммунопрофилактики, а также создание экспертизы и аналитики для дальнейшего развития отечественной системы вакцинопрофилактики.