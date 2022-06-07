В Самарской горбольнице №6 прошел «День открытых дверей для пациентов с новообразованиями кожи»

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4 июня специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера и сотрудники центра амбулаторной онкологической помощи городской больницы №6 провели совместное мероприятие «День открытых дверей для пациентов с новообразованиями кожи», чтобы рассказать о значимости ранней диагностики и лечении опухолей мягких тканей, а также обучить всех желающих практическим навыкам самообследования.

На территории центра амбулаторной онкологической помощи заместитель главного врача по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью онкодиспансера, доцент кафедры онкологии СамГМУ, к.м.н. Татьяна Золотарева прочла лекцию для всех желающих на тему: «Факторы риска развития меланомы кожи, методы профилактики и ранней диагностики». Затем специалисты онкодиспансера и сотрудники центра амбулаторной онкологической помощи провели бесплатный прием всех желающих на предмет диагностики и раннего выявления новообразований на коже.

Лидирующее место среди всех онкологических заболеваний уже многие годы остается за новообразованиями кожи. Причем примерно каждый пятый пациент обращается уже на поздней стадии опухоли. Прогноз при этом остается неблагоприятным, несмотря на применение самых новых методов лечения меланомы. В то же время меланома на 1-2 стадии излечивается путем небольшого хирургического вмешательства практически у всех пациентов, своевременно обратившихся за помощью. По данным статистики за 2021 год в Самарской области зарегистрировано 2317 новых случаев рака кожи, в том числе меланомы.

Летний сезон особенно способствует появлению различных новообразований на коже. Самым опасным из них является меланома. Меланома может возникнуть в любой части тела. Часто она начинает расти в тех местах, где кожа получает больше всего солнечного излучения: на спине, на ногах и руках, на лице. Иногда меланома развивается и там, куда солнечный свет практически не попадает: на подошвах, на ладонях и под ногтями. Данное заболевание очень трудно поддается лечению и имеет весьма неблагоприятный прогноз.

«Такие мероприятия как дни открытых дверей являются одновременно профилактическими и диагностическими, что позволит выявлять различные новообразования на коже и обучать людей приемам самообследования. Мы призываем всех пациентов не затягивать с посещением специалистов, а своевременно приходить на прием», — подчеркнула исполняющий обязанности заведующего центром амбулаторной онкологической помощи Анастасия Майер.

Как отметила Татьяна Золотарева, точная причина развития меланомы неизвестна. Однако есть много факторов риска, которые повышают вероятность ее возникновения. Некоторые факторы риска носят генетический характер (передаются от родителей к детям), а другие связаны с образом жизни.

«Среди факторов риска — светлая кожа, — рассказала Татьяна Геннадьевна. — У людей с рыжими или очень светлыми волосами, светлыми глазами и веснушками риск возникновения меланомы выше среднего. Если у вас хотя бы раз был солнечный ожог с появлением волдырей, это может повысить риск развития меланомы, как и длительное пребывание на солнце или в солярии. Если на теле человека более 50 родинок или среди них есть более крупная (атипичная), риск развития меланомы повышается. Мы призываем каждого жителя Самарской области более бережно относиться к своему здоровью, регулярно проводить самообследование кожных покровов и своевременно обращаться к специалистам. Поэтому посещение таких акций является прекрасным поводом заботы о своем здоровье», сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: pexels