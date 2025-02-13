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В регионе повышается доступность и качество специализированной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

13 февраля 2025 17:34
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Внедрены новые методы диагностики и лечения заболеваний. Увеличилось и количество выполняемых высокотехнологичных вмешательств при остром коронарном синдроме - стентирований, аортокоронарных шунтирований.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в регионе повышается доступность и качество специализированной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, с 2019 года:

В подразделения кардиологической службы поставлено 162 единицы новой медтехники, в том числе тяжелое высокотехнологичное оборудование - МРТ, ангиографы, аппараты КТ и др.

В Сызрани открылся Центр сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова. Он оснащен всем необходимым для проведения плановых и экстренных операций

С 2021 года организован центр управления сердечно-сосудистыми рисками: только в 2024 году специалисты провели 46 000 консультаций

Более 100 тысяч пациентов обеспечены льготными лекарственными препаратами с угрожающими жизни сердечно-сосудистыми заболеваниями, что позволило предотвратить возникновение у пациентов тяжелых осложнений в виде инфаркта миокарда, инсульта

Созданы новые центры амбулаторной кардиологической помощи и открыты кабинеты по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью

Внедрены новые методы диагностики и лечения заболеваний. Увеличилось и количество выполняемых высокотехнологичных вмешательств при остром коронарном синдроме - стентирований, аортокоронарных шунтирований.

"Благодаря завершившемуся нацпроекту "Здравоохранение" за последние 5 лет в нашем регионе снизилась больничная летальность от инфаркта до 7,4%, от инсульта до 13,9%. В медицинских учреждениях обновили диагностическую базу и внедрили новые методы лечения заболеваний. Это серьёзно повысило уровень медпомощи в кардиологии и кардиохирургии. С этого года мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжатся в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным". Упор будет сделан на повышение эффективности диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными заболеваниями, увеличение охвата профилактическими медосмотрами и диспансеризацией, раннее выявление симптомов сердечных недугов, а также продолжение развития специализированных учреждений", - отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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