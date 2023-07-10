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Врачи сохранили руку пострадавшей от льва в Тамбове девочки и восстановили ее функции

10 июля 2023 16:35
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Комплекс реконструктивных операций длился несколько лет.

Врачи Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ сохранили руку девочке, на которую в зоопарке Тамбова напал лев, и полностью восстановили функцию конечности. Об этом «Известиям» 10 июля сообщили в пресс-службе медучреждения.

Инцидент произошел 12 лет назад, когда в зоопарке лев затащил в клетку четырехлетнюю девочку. Она получила множественные рваные раны, вывих и открытый перелом левой плечевой кости.

На протяжении двух лет специалисты отделения травматологии и ортопедии РДКБ восстанавливали костную структуру, сращивали поврежденные участки. В течение этого периода лечения девочка не могла пользоваться рукой. По словам специалистов, они продолжали работу по сохранению исключительно благодаря тому, что сухожилия и артерии конечности остались целы. Именно это позволило восстановить суставы и кость, заниматься дальнейшим восстановлением функции руки.

После завершения первого этапа лечения врачи приступили к самой длительной стадии — реконструктивно-пластической. К этому моменту пострадавшая уже могла двигать рукой, но с ограничениями.

«Все восстановленные участки были покрыты рубцами, из-за них она не могла отвести руку, поднять ее выше 90 градусов. Поэтому мы занимались восстановлением этой функции и проводили дополнительные виды терапии, разрабатывали сустав», — рассказала врач отделения реконструктивно-пластической хирургии Ольга Макарова.

В пресс-службе медучреждения отметили, что реконструкция требовала поэтапного восстановления. На первом этапе необходимо было сформировать лоскуты из сохранившихся тканей. При этом под рубцами на ее руке практически не сохранилось ни подкожно-жирового слоя, ни мышц. Поэтому врачи «создали» их заново, чтобы пострадавшая смогла полноценно пользоваться рукой.

Как рассказали в медучреждении, необходимые элементы вокруг кости не могли сформироваться самостоятельно и рубцовые ткани специалисты начали замещать здоровыми, применяя экспандерную пластику.

«Технология заключается в том, что пациенту на здоровых участках под кожу вводят экспандер — силиконовый баллон, который постепенно раскачивается и растягивает кожу. Так образуется ее избыток, и его перемещают на пораженные участки, что позволяет восстановить необходимые ткани. Площадь реконструированного участка в области плечевого сустава составила 30 на 20 см», — пояснил заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ, к.м.н. Антон Нарбутов.

Уточняется, что с учетом сложности проведения пластического этапа за год допустимо выполнять не более одного оперативного вмешательства с экспандером. Всего за время пребывания пациентки в отделении реконструктивно-пластической хирургии провели 11 операций. Параллельно с этим она проходила в РДКБ реабилитацию, чтобы вернуть руке все утраченные функции.

«К настоящему моменту хирургический этап лечения закончен. Девочке еще предстоит пройти курс лазерной терапии, чтобы удалить наиболее крупные и заметные рубцы», — отметила Макарова.

Таким образом, комплекс реконструктивных операций длился несколько лет. Сейчас, по словам представителей медучреждения, функция руки полностью восстановлена.

 

Фото:   ru.freepik.com

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