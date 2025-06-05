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Врачи СамГМУ провели первые телемедицинские консультации для пациентов другой страны

5 июня 2025 12:52
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Врачи СамГМУ провели первые телемедицинские консультации для пациентов другой страны

Клиники Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) начали проводить телемедицинские консультации для жителей Казахстана. В Уральске на базе партнеров развернут телемединцский пункт СамГМУ. Это первые телемедицинские консультации, которые специалисты Клиник провели для пациентов иностранного государства.

Консультации выполняются более чем по 30 профилям, в том числе по гематологии, травматологии и ортопедии, челюстно-лицевой хирургии, кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии и другим.

В Клиники СамГМУ через партнеров в Казахстане поступает информация о сложных случаях, которые анализируются профильными специалистами. Когда есть необходимость, пациента направляют на дополнительные обследования в родном регионе, после чего назначают день для проведения телемедицинской консультации. Все общение проходит по защищенному каналу связи с соблюдением законодательства РФ. По итогам консультации врач выдает рекомендации и назначает лечение. При необходимости пациенту через партнеров рассчитывают стоимость стационарного лечения в Клиниках СамГМУ и согласовывают дату госпитализации. Логистику перемещения пациентов берет на себя партнер в Казахстане.

Телемедицинские технологии в СамГМУ развиваются уже несколько лет. На базе Клиник университета работает собственный Центр дистанционной медицины, где проводятся консультации в формате «врач-пациент» для повторных случаев и «врач-врач» для первичных обращений.

Создана собственная сеть цифровой медицины - медицинские пункты, где пациенты могут не только сдать биоматериал на анализ, но и удаленно получить консультации узких специалистов Клиник СамГМУ. А также вызвать на дом медицинского работника из ближайшего пункта для дистанционного мониторинга важных жизненных показателей и дистанционной консультации узкого специалиста Клиник СамГМУ.

«Использование телемедицинских технологий в практике - одно из наших ключевых направлений работы, – говорит главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков. - Мы активно развиваем собственную сеть телемедицины и средства дистанционного мониторинга показателей здоровья на базе Центра дистанционной медицины, работаем с близлежащими регионами, оказывая профессиональную помощь пациентам и делая ее более доступной. Сегодня мы видим серьезный потенциал развития телемедицинских технологий, выходящий за пределы России. Мы рады, что Казахстан стал первой страной, где теперь доступны телемедицинские консультации профильных специалистов Клиник СамГМУ. В перспективе планируется выйти и на рынки других дружественных стран, чтобы сделать высококвалифицированную помощь доступной для всех, кто в ней нуждается».

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